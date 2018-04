Torino-Inter è il lunch match della trentunesima giornata di Serie A, con fischio di inizio previsto per le ore 12.30. L’Inter del tecnico Luciano Spalletti è alla ricerca di punti preziosi che le consentirebbero di blindare il posto in Champions League. Il Torino di Walter Mazzarri invece sembra essere troppo lontano dall’Europa che conta, per cui la sfida contro i nerazzurri potrebbe significare poco o niente in vista di eventuali obiettivi da raggiungere.

Il Torino è reduce dal successo nel recupero della ventisettesima giornata contro il Crotone di Walter Zenga, sconfitto tra le mura amiche con il risultato di 4-1, grazie anche ad Andrea Belotti, autore nella circostanza di una tripletta.

L’Inter d’altro canto non perde dal 17 febbraio, nel match del Ferraris contro il Genoa, che riuscì a battere i nerazzurri con il risultato di 2-0: da allora Icardi e compagni hanno raccolto cinque risultati utili consecutivi, che hanno proiettato la squadra di Spalletti a ridosso della Roma, attualmente terza forza del torneo.

I precedenti di Torino-Inter sono nettamente favore dei nerazzurri: se analizziamo tutte le competizioni, la compagine interista ha battuto per 70 volte la formazione granata, mentre sono 50 i pareggi e 41 le affermazioni dei padroni di casa.

A dirigere l’incontro Torino-Inter è stato designato Paolo Tagliavento della sezione di Terni: bilancio nettamente favorevole per i granata, che hanno incrociato per 17 volte il fischietto umbro, si segnalano 9 successi, 6 pareggi e 2 sconfitte. Sono invece 36 gli incontri dei nerazzurri diretti dall’arbitro in questione, si contano 23 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Dove vedere Torino-Inter in diretta tv e live streaming

La gara Torino-Inter sarà trasmessa sia su piattaforma satellitare Sky che su digitale terrestre Mediaset Premium: in particolare, nel primo caso bisogna sintonizzarsi sui canali Sky Calcio 1 e Sky Super Calcio per seguire il match, con diretta a partire dalle ore 12.0; mentre nel secondo caso, il canale che trasmetterà la sfida sarà Premium Sport HD, con diretta a partire dalle ore 12.00.

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme sono disponibili applicazioni dedicate che consentono di vedere la sfida in questioni: SkyGo per titolari di abbonamento con la pay tv satellitare, Premium Play invece per i possessori di tessera per la tecnologia in digitale terrestre.

Sarà possibile seguire Torino-Inter ad un costo decisamente irrisorio anche attraverso il sito web di Eleven Sports, che a partire dall’attuale stagione detiene anche i diritti di trasmissione della massima serie, grazie al canale dedicato Serie A TV. Anche in questo caso è disponibile una applicazione, facilmente scaricabile ed installabile sui principali market store.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

Probabili formazioni Torino (3-4-1-2): Sirigu; N’Koulu, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Obi, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Bonifazi, Berenguer, Acquah, Valdifiori, Edera, Niang. Allenatore: Walter Mazzarri.

Probabili formazioni Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Borja Valero, Eder, Pinamonti, Karamoh. Allenatore: Luciano Spalletti.