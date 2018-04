Mercoledì 18 aprile, allo stadio Olimpico grande Torino, i granata affronteranno il Milan per una sfida decisiva nell’assegnazione di un posto europeo. Il Milan sogna la Champions, i granata un Europa League insperata dopo l’ inizio difficile.

Una partita ricca di interesse sul campo e con possibili intrecci di mercato per alcuni dei protagonisti coinvolti. Il primo nome è Andrea Belotti, sempre nel mirino del Milan dopo il corteggiamento della scorsa estate. Cairo non è disposto a svendere l’attaccante granata ma l’ interesse del Toro per alcuni giocatori rossoneri potrebbe aiutare nell’eventuale nuova possibile trattativa tra i due club. Lo stesso Niang sarà oggetto di discussione fra le due società. alla stregua di Locatelli, chiuso da Gattuso ma con la volontà di trovare più spazio. Sul giovane mediano milanista c’è anche la Fiorentina che lo ha già richiesto in prestito. Anche Antonelli, lontano dalla conferma interessa molto ai granata. Per l’esterno rossonero, le prossime saranno le ultime settimane con la maglia della squadra nella quale è cresciuto.

Tanti intrecci fra due squadre che hanno un ottimo rapporto, sempre capaci di sviluppare operazioni congiunte di mercato. L’estate delle due squadre sarà caldissima, Mirabelli e Cairo si siederanno al tavolo e verosimilmente qualche operazione si concretizzerà .