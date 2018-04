Udinese, Oddo: “Le ho provate tutte, la squadra ha un blocco mentale”

E’ amareggiato il tecnico Massimo Oddo, dopo la sconfitta dell’Udinese a Cagliari la nona consecutiva. Una squadra che sembra aver imboccato un tunnel senza uscita.

Ecco le parole del tecnico:” Ero preoccupato anche prima, i giocatori non lo so. Dopo nove sconfitte consecutive non puoi dire nulla, siamo tutti dalla parte del torto, è un momento di difficoltà. Un allenatore cerca in tutti i modi di spronare, aiutare e se c’è bisogno anche sgridare i giocatori. Durante l’allenamento vedo una reazione, ma purtroppo durante la partita la squadra si impaurisce. Se in tre goal concedi due palle goal significa che non ci stai con la testa. Cercheremo di scoprire andando a fondo a questo problema. La squadra non ha qualità di palleggio, ha giocatori fisici, e sappiamo fare giocate come abbiamo fatto oggi. Quando si tratta di palleggiare fatichiamo. Quando la partita si mette bene dovresti sfruttare ancora di più le tue caratteristiche, devi lottare su ogni pallone, ma facciamo fatica pure lì. La squadra ha un problema mentale tutto qua. Ho provato il bastone, la carota, tutte. un risultato positivo anche un pareggio darebbe morale e fiducia. C’è molto caos nella testa dei giocatori, dobbiamo avere più lucidità. Ora Crotone sarà un crocevia importante. Con una vittoria sarebbe tutto oro colato. Se vinceremo raggiungeremo la salvezza. Se stiamo bene possiamo vincere con chiunque come dimostrato contro l’Inter. Dobbiamo considerare il Crotone come il Cagliari.”

Bisognerà adesso aspettare i risultati delle altre partite in particolare ora l’altro anticipo Genoa-Crotone. Una vittoria dei calabresi e un risultato positivo della Spal la classifica comincerebbe a farsi preoccupante.