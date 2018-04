Ventura, a volte ritornano. Esattamente cinque mesi dopo l’apocalisse svedese ecco che torna a parlare uno dei protagonisti della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale di Russia. Gianpiero Ventura si sfoga ai microfoni di Radio Kiss Kiss:“Avrei voglia di risposte. Dopo un’esperienza terribile per me e tante persone, ho voglia di tornare a fare l’unica cosa che credo di saper fare, ovvero andare su un campo di calcio. Non vedo l’ora!”. L’ex c.t. della nazionale ha parlato anche del mancato utilizzo di Insigne in Italia-Svezia:”Non vedo l’ora di poter parlare, appena potrò dirò tutta la verità. Ci sono grandi responsabilità ma ci sono cose che non si sanno. Appena avrò modo risponderò anche a questa domanda”.

Ventura parla anche del suo ex Napoli:”Sono assolutamente felice per il Napoli e per Napoli, era impensabile che da dove siamo partiti noi arrivasse dove è in questo momento. Se quel po’ che abbiamo fatto è servito a dare le basi, siamo felici. Complimenti al presidente De Laurentiis, molto meriti della crescita della società sono del suo modo di gestire il club”. Ventura fu il primo allenatore del post fallimento. La sua avventura sulla panchina del Napoli però durò pochi mesi. Al suo posto arrivò Edy Reja, che poi condusse gli azzurri alla risalita in serie A. Ventura dunque ha ancora qualche sassolino dalle scarpe, siamo impazienti di capire quali oscure forze gli hanno impedito di far giocare Insigne contro la Svezia. Molto impazienti.

Ventura:”Il Napoli può credere nello scudetto”

Ventura, sogno scudetto ancora possibile per il Napoli. L’ex c.t. della Nazionale si è detto fiducioso sul sogno scudetto degli uomini di Sarri. “Tutto è ancora possibile, c’è lo scontro diretto a Torino con la Juventus. Mertens ha faticato in questo periodo, ma insieme a Insigne può essere l’uomo scudetto per Sarri”. Ventura è convinto di poter tornare ad allenare in fretta. Magari non Italia, ma all’estero c’è qualche possibilità. Una carriera buona che però è stata rovinata dalla mancata partecipazione dell‘Italia al Mondiale russo. Una macchia molto difficile da cancellare dal curriculum. In più anche quello che è successo dopo, con le mancate dimissioni, non gioca a favore di Ventura.

Un allenatore che ha forse voluto fare il passo più lungo della gamba. Ventura ha raccolto la pesante eredità di Conte e non ha mai avuto il vero polso della situazione in pugno. La verità su quello che è successo prima, durante e dopo Italia-Svezia. Una partita che resterà molto a lungo nella memoria di tutti i tifosi italiani. Molto di più delle belle stagioni vissute da Ventura al Cagliari, Bari e Torino. Difficile ricordarsi che Immobile è diventato capocannoniere con lui in panchina o di come giocava bene il Bari di Bonucci-Ranocchia. Più facile ricordarsi le sue smorfie di dolore durante lo spareggio mondiale che ci ha privato della possibilità di tifare per l‘Italia ai prossimi Mondiali. Provaci ancora Ventura, magari stavolta cerca di fare meno danni.