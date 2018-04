Virtus Francavilla – Matera: pari vivace.

Termina con un bel pari (2-2) la sfida tra Virtus Francavilla e Matera giocata ieri alle 16.30 al “Fanuzzi” di Brindisi. Un pareggio ricco di gol, emozioni, cartellini gialli e rossi: ben cinque gli ammoniti e due gli espulsi in una partita giocata su ritmi elevati da entrambe le formazioni in campo. Al primo vantaggio siglato dai pugliesi con Anastasi, risponde Tiscione con un eurogol da cineteca. Spinto dal suo tecnico Gaetano Auteri, il Matera ci crede e si riversa nella metà campo avversaria con vigore ed insistenza, ottenendo un meritato rigore messo a segno con maestria da De Falco. La Virtus Francavilla non ci sta e a cinque minuti dallo scadere, trova il gol dell’ex di turno: Giuseppe Madonia, gloriosa punta materana, firma il pareggio con un colpo da maestro che buca la rete ben difesa dal numero uno materano Golubovic. Il Matera “punto” nell’orgoglio, si riversa nella metà campo pugliese con azioni insistite al limite delle forze fisiche e mentali, costringendo gli avversari ad una intensa difesa della porta protetta da Albertazzi finché il sig. Fabio Pasciuta di Agrigento, arbitro della gara, inchioda il risultato sul 2 pari. Gara dunque ricca di emozioni che fanno dimenticare al Matera i problemi che la società lucana sta attraversando. Sfiorati i tre punti che avrebbero ben compensato i due della sanzione ricevuta in settimana dalla società della città dei Sassi.