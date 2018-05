Addio De Vrij, la Lazio ha già il sostituto.

Per il dopo De Vrij il d.s. Tare non cerca molto lontano, l’olandese infatti potrebbe essere sostituito dal compagno di squadra Luiz Felipe.

L’erede di De Vrij potrebbe essere, infatti, Luiz Felipe, brasiliano classe 1997 che, dopo qualche comparsa nelle file della Salernitana, è riuscito a mettersi in mostra agli occhi di Inzaghi e tifosi, collezionando 30 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Con Luiz Felipe in campo, la Lazio ha subito una sola rete in 4 partite.

Piedi buoni, grande dinamismo, discreta carica agonistica, ma soprattutto una forte convinzione nei propri mezzi, che non sconfina mai nella presunzione. Sono queste le caratteristiche che prima hanno conquistato Tare, poi convinto Inzaghi.

Sono in tanti oggi a puntare sul brasiliano con passaporto italiano il quale, al suo ritorno da un prestito poco entusiasmante dalla Salernitana, a fine febbraio è riuscito a conquistare un posto da titolare nella squadra biancoceleste, nonostante la figura onnipresente di De Vrij.

Con la partenza del numero 3, Luiz Felipe sarà chiamato a non far rimpiangere l’ olandese, mirando a diventare il punto cardine della difesa laziale.

Intanto voci di corridoio fanno sapere che Tare sta monitorando il tedesco dello Stoccarda Holger Badstuber.

Il giocatore ex Bayern Monaco andrà in scadenza di contratto a Giugno.

Occasione ghiotta per il club di Lotito che, potrebbe acquistare il giocatore a parametro zero.