Brasile-Svizzera, diretta tv Canale 5 e streaming live gratis | Mondiali, oggi 17 giugno

Brasile-Svizzera in diretta tv e live streaming gratis. I campionissimi verdeoro sono pronti a scendere in campo per l’esordio mondiale contro la formazione elvetica. Il Brasile di Tite è considerato come sempre il candidato numero uno alla vittoria finale in quanto detiene il record di Mondiali vinti, ben 5. Nell’esordio al Mondiale di Russia 2018, la Seleção dovrà vedersela con la Svizzera dell’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic, una formazione imprevedibile cresciuta tanto negli ultimi anni. Nei precedenti tra le due squadre, infatti, risultano 3 vittorie verdeoro, tre pareggi e due vittorie elvetiche. L’ultima sfida in ordine di tempo risale all’amichevole disputata a Basilea nel 2013, nella quale la Svizzera dell’allora tecnico Ottmar Hitzfeld vinse per 1-0 grazie a una autorete siglata dal brasiliano Dani Alves. Il risultato più sorprendente si è verificato ai Mondiali di Brasile del 1950 quando la Svizzera strappò un clamoroso pareggio per 2-2 proprio contro i padroni di casa.

Il Brasile ha raggiunto i Mondiali di Russia qualificandosi al primo posto del girone conquistando ben 41 punti davanti a Uruguay, Argentina, Colombia e Perù. Gli svizzeri, invece, sono arrivati al secondo posto del girone seppur a pari merito con il Portogallo per via della differenza reti in favore dei lusitani. Gli uomini di Petkovic sono quindi stati costretti a conquistare l’accesso a Russia 2018 tramite i playoff contro l’Irlanda del Nord. Nella partita di andata gli elvetici si imposero per 1-0 in terra irlandese grazie alla rete siglata dal terzino milanista Ricardo Rodriguez su calcio di rigore, mentre la gara di ritorno terminò con un pareggio a reti bianche tra le mura amiche.

Germania e Svizzera sono inserite nel gruppo E insieme a Costa Rica e Serbia. Nel pomeriggio si è giocato l’incontro tra i centroamericani e i balcanici, match terminato con la vittoria della squadra serba per 1-0 grazie alla splendida rete messa a segno su calcio di punizione dal terzino della Roma Aleksandar Kolarov.

LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI – Il tecnico dei verdeoro Tite dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1. Davanti al portierone della Roma Alisson agiranno Danilo, Miranda, Thiago Silva e Marcelo. Con Casemiro e Paulinho in mediana, dietro alla punta Gabriel Jesus agiranno il trio Willian, Coutinho e Neymar. Per quanto riguarda la Svizzera, il tecnico Vlado Petkovic, invece, dovrebbe rispondere con un modulo a specchio cercando di limitare gli attacchi offensivi della formazione brasiliana. A difendere i pali degli elvetici ci sarà il portiere Yann Sommer. La linea difensiva sarà composta da Lichtsteiner, Schar, Akanji e Ricardo Rodriguez, mentre in mediana agiranno Behrami e Xhaka. In avanti, a supporto dell’unica punta Seferovic, agiranno Zuber, Dzemaili e Shaqiri.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E IN STREAMING – Il match tra Brasile e Svizzera in programma questa sera alle ore 20 alla Rostov Arena di Rostov, sarà trasmesso in diretta esclusiva, in chiaro, su Canale 5. Inoltre, sul sito ufficiale di Mediaset Premium, sarà possibile seguire la partita in streaming su pc, tablet e smartphone, per non perdere nemmeno un minuto dell’esordio della nazionale brasiliana ai Mondiali di Russia 2018.