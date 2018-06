Formazioni Belgio-Panama: Martinez lancia Lukaku, Perez unica punta

Formazioni Belgio-Panama: al Fisht Stadium di Sochi di scena alle ore 17.00 una sfida del tutto inedita per una fase finale dei campionati del mondo. I Diavoli Rossi affrontano i centroamericani del Panama, all’esordo assoluto nella manifestazione.

La Nazionale del commissario tecnico Martinez vanta una striscia di risultati utili consecutivi nelle gare della fase a gironi dei Mondiali: i belgi non hanno mai perso nelle ultime nove partite, riuscendo a totalizzare quattro vittorie e cinque pareggi.

Prima storica qualificazione per il Panama ad una fase finale dei Mondiali: il pass per la Russia ottenuto combattendo con le unghie e con i denti, racimolando i punti necessari per l’accesso.

Nella storia delle due Nazionali, Belgio-Panama si disputa per la prima volta in assoluto: il match sarà diretto dall’arbitro zambiano signor Janny Sikazwe, che non ha mai diretto in carriera le due rappresentative.

Formazioni Belgio-Panama: le scelte dei commissari tecnici Martinez e Gomez

Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, schiera la sua formazione migliore: il modulo preferito dovrebbe essere il 3-4-2-1, con Courtois tra i pali, difesa composta da Alderweireld centrale con Vertonghen e Kompany a completare il reparto. A centrocampo Witsel e De Bruyne agiranno sulla linea mediana, con Meunier e Carrasco esterni; in attacco, Mertens e Hazard avranno il compito di innescare Lukaku unica punta.

Il commissario tecnico del Messico, Dario Gomez, presenta un modulo spregiudicato, ossia un 4-2-3-1, sperando di sfruttare la rapidità dei propri uomini d’attacco. Penendo difenderà i pali, difesa a quattro composta da Baloy e Torres centrali, con Murillo e Ovballe terzini; a centrocampo Gomez e Godoy sulla linea mediana, in avanti Barcenas, Cooper e Rodriguez dovranno servire palloni invitanti per l’unica punta Perez.

Formazioni Belgio-Panama, lunedì 18 giugno 2018 ore 17.00

Formazioni Belgio (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Hazard, Mertens; Lukaku. CT: Roberto Martinez.

Formazioni Panama (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Baloy, R. Torres, Ovalle; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez. CT: Dario Gomez.