Formazioni Portogallo-Spagna: lusitani con Guedes, out Carvajal

Formazioni Portogallo-Spagna: il big match che chiude la prima giornata del girone B dei Mondiali è sicuramente la sfida tra i lusitani di Cristiano Ronaldo e gli iberici guidati da Diego Costa, che si contenderanno la leadership in un raggruppamento sostanzialmente agevole.

La gara Portogallo-Spagna è stata preceduta da un vero e proprio terremoto politico-sportivo occorso in seno alla federazione iberica: il commissario tecnico Julen Lopetegui, alla vigilia dell’inizio dei Mondiali, ha deciso di accasarsi al Real Madrid, scatenando non poche polemiche tra il club madrileno e i vertici del calcio spagnolo, con conseguente esonero subito dopo l’annuncio ufficiale; chiamato a sostituire il precedente selezionatore, il neo c.t. Fernando Hierro ha il compito di rendere meno pesante il clima nello spogliatoio delle furie rosse.

Di fronte un Cristiano Ronaldo galvanizzato dalla vittoria della sua quinta Champions League in carriera: il talento di Funchal, dopo aver guidato i lusitani alla vittoria degli Europei 2016, si presenta in terra russa con l’intenzione di mettere le mani anche sulla Coppa del Mondo, che potrebbe garantirgli l’assoluta consacrazione.

L’incontro Portogallo-Spagna si disputa per la 36esima volta nella storia delle due Nazionali: netto predominio iberico, con 17 successi contro i 6 dei lusitani, 12 invece i pareggi. Unico precedente in una fase finale dei campionati del mondo tra le due compagini si è avuto in occasione dei Mondiali 2010 disputatisi in Sudafrica: negli ottavi di finale, la Spagna si impose sul Portogallo con il risultato di 1-0, in virtù della rete siglata da David Villa al 60′ su assist di Xavi.

A dirigere la gara Portogallo-Spagna è l’italiano Gianluca Rocchi: tre i precedenti con i lusitani per il direttore di gara in questione, in cui si segnalano altrettante vittorie; un pareggio e una vittoria è il bilancio degli spagnoli nelle gare dirette dal fischietto fiorentino.

Formazioni Portogallo-Spagna: le scelte operate dai due commissari tecnici

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, dovrebbe schierare in campo la sua formazione tipo: nel 4-4-2 disegnato, spazio a Rui Patricio tra i pali, Pepe e Bruno Alves saranno i centrali di difesa, supportati da Soares e Guerreiro terzini. A centrocampo Joao Moutinho e Danilo Pereira, con Bernardo Silva e l’ex interista Joao Mario esterni. Tandem d’attacco composto da Cristiano Ronaldo e Guedes al posto del milanista André Silva.

Il commissario tecnico della Spagna, Fernardo Hierro, punta tutto sui centrali di difesa Piquè e Sergio Ramos a protezione della porta difesa da De Gea; Odriozola e Jordi Alba saranno i terzini; nel centrocampo a tre, Koke imposterà il gioco, accompagnato da Thiago Alcantara e Iniesta esterni. Il tridente d’attacco sarà composto da Asensio e Isco che supporteranno Diego Costa punta centrale.

Formazioni Portogallo-Spagna, venerdì 15 giugno 2018 ore 20.00

Formazioni Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Danilo Pereira, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, Guedes. Commissario tecnico: Fernardo Santos

Formazioni Spagna (4-3-3): De Gea; Odriozola, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco. Commissario tecnico: Fernardo Hierro