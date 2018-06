Formazioni Tipo Mondiali: tutti i giocatori titolari di Russia 2018

L’inizio della Coppa del Mondo in Russia si avvicina e i tanti appassionati di calcio aspettano con ansia l’avvio della competizione più importante per le nazionali. L’Italia, purtroppo, non è riuscita ad ottenere la qualificazione per la fase finale dei Mondiali. In questo articolo proponiamo tutte le formazioni tipo Mondiali 2018 con i giocatori titolari di tutte le nazionali presenti in Russia: dall’Argentina di Messi alla Francia di Pogba.

Probabili Formazioni Mondiale Russia 2018

Le probabili formazioni delle nazionali alla Coppa del Mondo 2018 sono molto importanti soprattutto per gli amanti delle scommesse sportive che cercano i giocatori titolari del Mondiale in Russia. Chi saranno i titolari dell’Argentina? Di seguito riportiamo tutte le formazioni tipo Mondiali 2018 per vedere le probabili formazioni e i titolari delle rispettive nazionali.

Le probabili formazioni tipo del Girone A

Formazione Russia 2018 (3-5-2): Akinfeev; Smolnikov, Kudryashov, Semenov; Samedov, Cheryshev, Zobnin, Dzagoev, Zhirkov; Dzyuba, Smolov.

Formazione Egitto 2018 (4-2-3-1): El Hadary; Abdel-Shafi, Hegazy, Saad Samir, Fathi; Elneny, Hamed; Salah, El-Said, Sobhi; Mohsen.

Formazione Uruguay 2018 (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Pereira; Bentancur, Torreira, Vecino; De Arrascaeta; Cavani, Suarez.

Formazione Arabia Saudita 2018 (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Shahrani, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, al-Bulayhi; Al-Faraj, Al-Khaibari; Al-Dawsari, Al-Jassim, Al-Shehri; Al-Sahlawi.

Le probabili formazioni tipo del Girone B

Formazione Spagna 2018 (4-3-3): De Gea; Carvajal, Pique, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Iniesta, Saul; Silva, Diego Costa, Isco.

Formazione Portogallo 2018 (4-4-2): Lopes; Pereira, Cedric Soares, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, W. Carvalho, Guedes; Cristiano Ronaldo, Andrè Silva.

Formazione Marocco 2018 (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Benatia, da Costa, Dirar; S. Amrabat, Boussoufa; Harit, Belhanda, Ziyech; Boutaib.

Formazione Iran 2018 (4-3-3): Beiranvand; Rezaeian, Montazeri, Pouraliganji, Mohammadi; Ezatolahi, Hajsafi, Shojaei; Jahanbakhsh, Azmoun, Taremi.

Le probabili formazioni del Girone C

Formazione Francia 2018 (4-3-3): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Kanté, Pogba, Matuidi; Griezmann, Dembelé, Mbappè.

Formazione Perù 2018 (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Rodriguez, Araujo, Trauco; Yotun, Tapia; Flores, Carillo, Farfan; Guerrero;

Formazione Australia 2018 (4-3-3): Ryan; Behich, Sainsbury, Degenek, Risdon; Mood, Luongo, Cahill; Kruse, Nabbout, Leckie.

Formazione Danimarca 2018 (4-3-3): Schmeichel; Stryger Larsen, Christensen, Kjaer, Knudsen; Eriksen, Delaney, Schone; Sisto, Poulsen, Cornelius.

Le probabili formazioni del Girone D

Formazione Argentina 2018 (4-3-3): Caballero; Mercado, Mascherano, Otamendi, Acuna; Biglia, Banega, Di Maria; Aguero, Higuain; Messi.

Formazione Croazia 2018 (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric; Modric, Brozovic; Rakitic, Pjaca, Perisic; Mandzukic.

Formazione Islanda 2018 (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; Gudmundsson, Gunnarsson, G. Sigurdsson, Bjarnason; Finnbogason, Bodvarsson.

Formazione Nigeria 2018 (4-2-3-1): Ezenwa; Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Onazi; Moses, Mikel, Iwobi; Ighalo.

Le probabili formazioni del Girone E

Formazione Brasile 2018 (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Paulinho; Neymar, Gabriel Jesus, Douglas Costa.

Formazione Svizzera 2018 (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Elvedi, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic

Formazione Serbia 2018 (4-2-3-1): Stojkovic; Rukavina Ivanovic, Nastasic, Kolarov; Milivojevic, Matic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; A. Mitrovic.

Formazione Costa Rica 2018 (5-4-1): Navas; Oviedo, Waston, Acosta, Gonzalez, Gamboa; Bolanos, Guzman, Borges, Ruiz; Campbell.

Le probabili formazioni del Girone F

Formazione Germania 2018 (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Ozil; Muller, Reus; Werner.

Formazione Svezia 2018 (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Toivonen, Berg.

Formazione Corea del Sud 2018 (4-4-2): Kim; Hong, Jung, Kim, Oh Ban; Lee, Ki Sung, Jung Woo, Koo; Hwang, Son.

Formazione Messico 2018 (4-3-3): Ochoa; Reyes, Salcedo, Moreno, Layun; Fabian, Guardado, Herrera; Vela, Hernandez, Corona.

Le probabili formazioni del Girone G

Formazione Belgio 2018 (3-4-2-1): Courtois; Kompany, Vertonghen, Alderweireld; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, E. Hazard; Lukaku.

Formazione Inghilterra 2018 (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Cahill, Rose; Henderson, Dier; Alli, Rashford, Sterling; Kane.

Formazione Panama 2018 (3-4-1-2): Penedo; Machado, Torres, Cummings; Murillo, Gomez, Godoy, Ovalle; Barcenas; Tejada, Torres.

Formazione Tunisia 2018 (4-3-3): Mathlouthi; Ben Youssef, Maâloul, Nagguez, Ben Alouane; Ben Amor, Skhiri, Badri; Khaoui, Khazri, Srarfi.

Le probabili formazioni del Girone H

Formazione Colombia 2018 (4-2-3-1): Ospina; Arias, Zapata, O. Murillo, Mina; Barrios, Sanchez; Quintero, Izquierdo, James Rodriguez; Falcao.

Formazione Giappone 2018 (4-2-3-1): Kawashima; H. Sakai, Ueda, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Kagawa; Haraguchi, Shibasaki, Honda; Okazaki.

Formazione Polonia 2018 (3-4-3): Szczesny; Piszczek, Glik, Cionek; Blaszczykowski, Krychowiak, Linetty, Zielinski; Grosicki, Milik, Lewandowski.

Formazione Senegal 2018 (4-3-3): Diallo; Sane, Koulibaly, Sabaly, Gassama; Gueye, Kouyate, Ndoye; Niang, Manè, Keita Ba.