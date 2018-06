I Mondiali, storia di un grande amore.

Quando cominci ad interfacciarti con il mondo del calcio, rimani a bocca aperta nel vedere lo spirito che si viene a creare nel momento in cui vedi tutti uniti nell’amore della propria patria. Perchè è proprio questo che trasmettono i Mondiali: l’amore.

L’amore per la propria nazione, un sentimento di appartenenza che prevale durante i periodi di Giugno di ogni quattro anni, che riesce addirittura a superare la rabbia che si prova di fronte agli attuali problemi sociali.

I Mondiali inducono all’unione di un popolo, innamorato di uno sport meraviglioso e ricco di emozioni, quale il calcio, e diffonde gioia e allegria tra la gente.

La grinta, le urla colme di amore che ti pervadono nel momento dell’inno nazionale, l’emozione di un gol all’ultimo minuto, la magia di una giocata, l’ansia di un rigore o di una punizione dal limite, la sofferenza di un’eliminazione o di una mancata qualificazione, la paura di una finale. Il calcio è anche questo.

I Mondiali simboleggiano l’incontro di tutti i paesi del mondo, per stabilirne un legame più forte attraverso il divertimento che il calcio può regalare.

A meno di 24 ore dall’inizio della competizione, si dedica a tutti un augurio di un buon Mondiale. E che vinca la pace, oltre che il migliore.



Perchè il calcio è di chi lo ama!