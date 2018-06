Il Psg prepara l’ennesimo mercato “folle”: pronti 100 milioni per Kanté

Dopo i botti del mercato 2016-2017, il Psg non è intenzionato a risparmiarsi in questo mercato estivo, anzi, la società parigina è pronta a spendere cifre folli sul mercato. Non solo Cristiano Ronaldo nel mirino dei parigini, negli ultimi giorni si punta forte su Kanté del Chelsea, un calciatore di grande livello che viene valutato intorno ai 100 milioni. Kanté è uno degli artefici del miracolo Leicester del 2015-2016, stagione in cui ha collezionato ben 37 presenze in campionato, realizzando anche una rete.

Dopo quella stagione fantastica è arrivata la chiamata del Chelsea di Antonio Conte, i blues hanno puntato forte su di lui, investendo 32 milioni di euro. Nelle due stagioni disputate a Londra è diventato uno dei leader in campo, non è un caso che in queste due stagioni sia stato quasi sempre presente, per lui 69 presenze e due reti messe a segno. Kanté è un centrocampista difensivo dal grande temperamento, i suoi punti di forza sono la corsa e l’intelligenza tattica.

Non bisogna dimenticare che anche in nazionale è un punto fermo, con il suo rendimento sempre più che sufficiente riesce a garantire l’equilibrio necessario tra i vari reparti. Il Psg vuole tutelarsi in caso di partenza di Marco Verratti, anche in caso di permanenza del centrocampista italiano i dirigenti parigini non dovrebbero tirarsi indietro. Il centrocampista francese è uno dei calciatori sulla quale i francesi puntano forti e decisi, nelle prossime settimane ne vedremo delle belle.