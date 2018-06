Mercato Juve: preso Favilli, Cancelo si avvicina. Bianconeri fiduciosi per il portoghese

Bianconera scatenati sul mercato, dopo aver preso dall’Ascoli il promettentissimo Favilli, bomber di grandissima prospettiva pronti a giocarsi le sue carte nella massima serie, sono pronto a chiudere un secondo colpo, che si aggiunge tra l’altro all’acquisto del portiere Mattia Perin.

Favilli è costato 7,5 milioni di euro e con tutta probabilità, verrà ceduto in prestito ad un club di serie A per fare le ossa. Intanto Marotta e Paratici hanno incontrato in Spagna la dirigenza del Valencia. Argomento della discussione il terzino Joao Cancello, che non è stato riscattato dall’ Inter a causa della sua valutazione elevata.

La valutazione che il Valencia da al terzino portoghese è di circa 40 milioni, cifra che ha allontanato i nerazzurri ed avvicinato il club di corso Galileo Ferraris. Nei giorni scorsi la dirigenza bianconera ha incontrato quella valenciana. Pare sia stato trovato un accordo non solo sulla cifra, si parla di circa 40 milioni di euro, ma soprattutto sulla formula dell’acquisto. Cancelo non verrà acquistato connla formula del pagamento immediato, ma dovrebbe chiudersi con il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Insomma la stessa formula utilizzata per acquistare Douglas Costa dal Bayern. La Juventus dovrebbe versare 5-10 milioni di euro subito e, a fine stagione pagare il resto della cifra ossia corca 30 milioni di euro. Cancelo a grandi passi si avvicina alla Juventus.