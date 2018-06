Moggi profetico: “La Juventus ha già chiuso l’acquisto di due top player”

La profezia di Luciano Moggi. Per parecchi anni le bombe di Maurizio Mosca hanno animato il calciomercato italiano, anche se il più delle volte le notizie riportate dal giornalista, deceduto nel 2010, si sono rivelate infondate e fantasiose. L’ex direttore generale della Juventus ha provato ad emulare Mosca, dando per sicuri e già chiusi due grandi colpi di mercato per il club bianconero. Intervenuto a 7 Gold, Moggi ha dichiarato: “La Juventus ha già bloccato due grandissimi calciatori da regalare al mister Allegri. Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la Juve e la Juve vuole lui, l’operazione andrà in porto. Milinkovic-Savic? Il discorso con la Lazio è già impostato, anche lui andrà alla Juventus”

Le dichiarazioni di Moggi e il fondo di verità. La dirigenza bianconera sembrerebbe aver fatto molti passi in avanti per entrambe i giocatori menzionati da Moggi. In particolare, Marotta ha già trovato l’accordo con il terzino portoghese per un quinquennale da 4 milioni di euro, resta da convincere il Valencia. La sensazione è che il club spagnolo possa accettare l’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 35-36 milioni di euro. Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, Allegri lo vuole a tutti i costi viste le caratteristiche tecnico-tattiche che mancano alla Juventus dalla cessione di Pogba. Lotito ha intenzione di monetizzare al massimo l’eventuale cessione del centrocampista serbo e ha fissato un prezzo di 150 milioni di euro. La Juventus si è spinta ad offrire 80 milioni di euro più i cartellini di Pjaca e Rugani. Chissà se le bombe di mercato di Luciano Moggi si avvereranno.