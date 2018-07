Calciomercato Lazio, Correa sorpassa Gomez

Sembrava in netto vantaggio per arrivare ad Alejandro Gomez, e invece la Lazio sta pensando ad un altro giocatore per reinvestire il ricavato della cessione di Felipe Anderson al West Ham. Si tratta dell’argentino ex Sampdoria, Angel Correa; Il centrocampista in forza al Siviglia, ha un costo meno gravoso di quello del “papu”e con 18 milioni di euro, ma gli iberici, potrebbero accontentarsi anche di due milioni in meno, con uno di bonus. la trattativa molto avanzata tra i biacocelesti e gli andalusi, potrebbe andare in porto. L’agente del giocatore Alessandro Lucci, è già stato avvistato a Siviglia, per chiudere l’affare. Ci sarebbe già l’accordo con il 24enne trequartista ex Estudiantes La Plata, sulla base di un contratto quinquennale da 1,3 milioni di Euro a stagione. Correa può giocare all’occorrenza anche come Ala, ed è dotato di un buon sinistro, ottimo dribbling e grande efficienza nell’uno contro uno; la sua giovane età garantisce al “tucu” ampi margini di miglioramento. Mister Simone Inzaghi, però non molla e vuole il Papu Gomez a tutti i costi, per il tecnico piacentino, l’attuale numero 10 dell’Atalanta, sarebbe l’uomo perfetto per sostituire Anderson, per la sua notevole esperienza nel campionato italiano, per poi farne un leader per dare l’assalto alla qualificazione in Champions League 2019/2020. Gomez, accetterebbe di buon grado di trasferirsi nella capitale, avendo già un accordo di massima con la Lazio, ma i bergamaschi non sono convinti di lasciar partire il loro trascinatore e capitano, certamente non sono propensi a sconti, vogliono 15 milioni di Euro.

Non è detto che alla fine non possano arrivare entrambi alla corte biancoceleste, perchè il presidente Claudio Lotito, pare abbia intenzione di abbassare le sue richieste, per l’eventuale cessione di Sergej Milinkovic Savic, seguito dalla Juventus e da grandi club europei.