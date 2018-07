Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione della Serie A 2018/2019 con il sorteggio del calendario: i bianconeri debutteranno in trasferta contro il Chievoverona. Juve – Napoli alla 7, Roma 17.

Grande attesa. Oggi comincia ufficialmente la nuova stagione di Serie A con il sorteggio del calendario per la stagione 2018/2019: c’è grande attesa soprattutto per i tifosi bianconeri che, dopo l’ottima campagna acquisti fino a questo momento, non vedono l’ora di vedere il nuovo arrivo Cristiano Ronaldo giocare con la maglia bianconera. Dopo 7 scudetti consecutivi, la Juventus dimostra di aver ancora fame di vittoria sia in ambito nazionale che in ambito internazionale: l’arrivo del fuoriclasse portoghese fa capire alla concorrenza che la vecchia signora non ha intenzione di fermarsi e vorrà riprendere la stagione da dove aveva lasciato l’ultima. I bianconeri hanno fatto un notevole salto di qualità apportando qualche novità ad una rosa già competitiva senza privarsi dei propri prezzi pregiati come Pjanic e Dybala due giocatori al centro di diverse trattative di mercato.

La cavalcata ricomincia dal Chievo. Ricomincia a Verona il campionato della Juventus 2018/2019 in trasferta contro i clivensi a lungo sull’orlo della retrocessione in Serie B per il caso plusvalenze. Sarà dunque a Verona il giorno dell’esordio in Serie A Tim di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera. L’esordio a Torino, invece, avverrà una settimana dopo contro la Lazio all’Allianz Stadium dove la stella portoghese potrà giocare davanti ai suoi tifosi per la prima volta in un match non semplice. La sfida più attesa sarà il 30 Settembre con il big match tra Juventus e Napoli protagoniste della lotta per lo scudetto 2017/2018 successivamente vinto dai bianconeri. Alla 12esima Milan – Juve mentre alla 15esima il derby d’Italia contro l’Inter e successivamente il derby della Mole contro il Torino. Chiuderà il campionato per i bianconeri la Roma alla 17esima, Atalanta e Sampodoria.

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

1 GIORNATA ( 19/08 – 20/01) – Chievo – Juventus

2 GIORNATA ( 26/08 – 27/01) – Juventus – Lazio

3 GIORNATA ( 02/09 – 03/02) – Parma – Juventus

4 GIORNATA ( 16/09 – 10/02) – Juventus – Sassuolo

5 GIORNATA ( 23/09 – 17/02) – Frosinone – Juventus

6 GIORNATA ( 26/09 – 24/02) – Juventus – Bologna

7 GIORNATA ( 30/09 – 03/03) – Juventus – Napoli

8 GIORNATA ( 07/10 – 10/03) – Udinese – Juventus

9 GIORNATA ( 21/10 – 17/03) – Juventus – Genoa

10 GIORNATA ( 28/10 – 31/03) – Empoli – Juventus

11 GIORNATA ( 04/11 – 03/04) – Juventus – Cagliari

12 GIORNATA ( 11/11 – 07/04) – Milan – Juventus

13 GIORNATA ( 25/11 – 14/04) – Juventus – Spal

14 GIORNATA ( 02/12 – 20/04) – Fiorentina – Juventus

15 GIORNATA ( 09/12 – 28/04) – Juventus – Inter

16 GIORNATA ( 16/12 – 05/05) – Torino – Juventus

17 GIORNATA ( 22/12 – 12/05) – Juventus – Roma

18 GIORNATA ( 26/12 – 19/05) – Atalanta – Juventus

19 GIORNATA ( 29/12 – 26/05) – Juventus – Sampdoria