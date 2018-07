Dove vedere Juventus-Bayern Monaco, diretta tv e live streaming International Champions Cup 2018

Manchester City e Borussia Dortmund hanno dato il via alla sesta edizione dell’International Champions Cup, il più rilevante torneo calcistico amichevole dell’estate. Giovedì 26 luglio, alle ore 01:05, farà il suo esordio in questa competizione la Juventus che, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, affronterà i campioni di Germania del Bayern Monaco. Dopo aver sfidato la squadra allenata da Niko Kovac, i bianconeri incontreranno sul loro cammino altri due avversari molto temibili: il Benfica -il 28 luglio alle ore 19:05-, e il Real Madrid -il 5 agosto alle ore 00:05-. I bavaresi, al contrario della Juve, hanno già esordito il 21 luglio contro il Paris Saint Germain, vincendo per 3-1 grazie alle reti messe a segno da Martinez, Sanches e Zyrkzee. Quella di giovedì sarà l’undicesimo confronto tra Juventus e Bayern Monaco. Ad oggi, la squadra tedesca conduce con 4 vittorie. Tre, invece, i successi conquistati dai bianconeri, così come i pareggi.

Dove vedere Juventus-Bayern Monaco, diretta tv e live streaming gratis

Juventus-Bayern Monaco sarà visibile sulla piattaforma satellitare di Sky. Nello specifico il match potrà essere seguito sul canale dedicato da Sky Sport alla ICC 2018, ovvero Sky Sport International Champions Cup (canale 208). I sostenitori bianconeri potranno seguire Juventus-Bayern Monaco anche in streaming su pc, tablet e smartphone grazie a Sky Go e Now Tv.