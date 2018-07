Napoli-Chievo diretta tv e live streaming con l’opzione TimVision, dove vedere l’amichevole oggi 29 luglio

Napoli-Chievo in diretta tv e live streaming gratis. Continua la preparazione estiva per gli uomini di Carlo Ancelotti in vista dell’ormai imminente inizio di stagione. Questa sera alle ore 21 allo Stadio Briamasco di Trento, gli azzurri affrontano il Chievo di Lorenzo D’Anna. Per i partenopei si tratta della terza amichevole pre-campionato. Nelle prime due uscite, infatti, il Napoli ha vinto entrambi i match: il primo contro contro il Gozzano per 4-0 grazie alle reti dei nuovi acquisti Fabian Ruiz e Simone Verdi, Grassi e Ounas. Nel secondo match contro il Carpi, invece, gli azzurri si sono imposti per ben 5-1, andando a segno ancora con Verdi oltre ad Allan, Inglese, Callejon e Vinicius. Per i veneti, invece, è la terza uscita dopo quelle con la Virtus Verona e la Cittadella, vincendo in entrambe le partite rispettivamente 2-0 e 1-0.

A meno di un mese dall’inizio del campionato, il Napoli e il Chievo si preparano per un difficile ma allo stesso tempo affascinante inizio di stagione. La prima giornata del campionato di Serie A in programma il 19 agosto, infatti, si aprirà subito con un big match che vede protagonista proprio il Napoli di Ancelotti che farà visita allo Stadio Olimpico di Roma alla Lazio di Simone Inzaghi. Seppur proibitivo e accattivante, il match di esordio dei clivensi è quello delle grandi occasioni, perché allo Stadio Bentegodi ospiteranno la Juventus di Cristiano Ronaldo.

La società campana continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. La caccia al terzino è sempre più agguerrita, ma le ultime notizie sembrano non essere rassicuranti. In queste ultime ore, infatti, sembra essere saltato il passaggio in azzurro del terzino francese Youssouf Sabaly. Secondo quanto riportato da Sky, il Napoli avrebbe abbandonato la pista francese subito dopo le visite mediche del giocatore, in quanto, per i tempi di recupero dall’infortunio dovrebbero servire tre mesi. Anche la trattativa per il colombiano Santiago Arias del PSV Eindhoven sembra essersi rallentata in quanto il passaporto extracomunitario del giocatore sembra essere un problema, ma le alternative non mancano. I partenopei, infatti, starebbero sondando altri profili: Mattia Darmian in uscita dal Manchester United, Stefan Lainer del Salisburgo e Thomas Meunier, autore di un grande Mondiale con la nazionale belga.

DOVE VEDERE IL MATCH AMICHEVOLE TRA NAPOLI E CHIEVO IN TV E IN STREAMING

L’incontro amichevole tra il Napoli e il Chievo in programma questa sera alle ore 21 allo Stadio Briamasco di Trento sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma satellitare Sky sul canale Sky International Champions Cup HD e su Mediaset Premium sul canale Premium Sport. Per gli abbonati alle due piattaforme sarà possibile seguire il match in streaming su pc, tablet e smartphone tramite l’applicazione SkyGo e Premium Play. Nella giornata di ieri, inoltre, Napoli e Tim avrebbero trovato un accordo che consentirà di trasmettere live su TimVision, anche in mobilità, le partite amichevoli estive dei partenopei. Il match sarà visibile per tutti i clienti abbonati a TimVision disponibile nella sezione Sport, oltre che su smartphone e tablet in mobilità senza consumare Giga (solo per i clienti Tim) oppure sulla TV o Smart TV compatibili.