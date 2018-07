Seconda maglia Juventus 2018/19 (FOTO): i bianconeri scelgono il total white

Nella giornata di ieri è stata svelata la maglia della Juventus per la stagione 2018-19. Non è in discussione il colore, il classico bianconero per la prima maglia, quella che la Juventus di sicuro indosserà nel primo match casalingo contro la Lazio, in programma il 26 Agosto.

Quei due colori sono il simbolo di una fede, rappresentano gli opposti, il bianco e il nero, tutto o niente. Non esistono le mezze misure e questo rappresenta a pieno la mentalità della Juventus.

Un club che ha sempre voluto vincere tutti i trofei in palio, con la determinazione e la mentalità giusta per programmare nuovi obiettivi, sempre più ambiziosi.

Quest’anno con l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha alzato ancora nettamente i suoi traguardi e punta decisamente alla vittoria di quella Champions che le manca da troppo tempo in bacheca.

Una rivoluzione dal punto di vista tecnico che sarà accompagnata anche da un lato estetico. Infatti è arrivato il momento di portare all’attenzione dei fan la nuova seconda maglia per la Juventus.

Il sito FootyHeadlines ne ha svelato le sue linee generali e i colori. In prevalenza ci sarà il bianco, ma non mancheranno altre tonalità. Il marchio Adidas, presente con le sue tre strisce, ha un colore tendente al grigio chiaro.

Non si vede più la presenza del nero, l’opposto viene di fatto annullato. Salvo alcune piccole parti, corrispondenti ai tre loghi della Juventus, sul cuore, nel lato opposto e dello sponsor Jeep sul petto.

Un nuovo stile, ma con immutato desiderio di ben figurare in Italia. Qui la formazione bianconera parte ancora una volta come la favorita, tutte le altre ad inseguire.

In Europa sta cercando di limare sempre più il divario con le altre tre-quattro squadre europee. Vedremo se quest’anno sarà la volta buona, o bisognerà ritentare in futuro.

I tifosi ci credono molto, sembra più vicino che mai. Incrociano le dita e sperano.