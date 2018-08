Amichevole Borussia Dortmund-Lazio, le probabili formazioni: Inzaghi schiera l’undici anti-Napoli

Oggi alle ore 17.30 in Germania, più precisamente ad Essen, città della Renania settentrionale-Vestfalia, si incontreranno per un amichevole di lusso Borussia Dortmund e Lazio.

Simone Inzaghi questo pomeriggio schiererà quasi sicuramente la formazione che sabato prossimo esordirà in campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti allo stadio Olimpico; il tecnico dei biancocelesti lascerà Lucas Leiva e Senad Lulic in panchina visto che i due saranno squalificati per la partita contro i partenopei, con i nuovi acquisti Badelj e Durmisi schierati come sostituti. Confermata la difesa a tre messa in campo sabato scorso contro l’Arsenal con il brasiliano Wallace che sembra in questo momento avanti nelle gerarchie rispetto al suo compagno di reparto Bastos con Acerbi perno centrale; tra i pali tornerà Strakosha dopo l’infortunio dei giorni scorsi; in attacco ci sara’ l’insostituibile Ciro Immobile e dietro di lui agirà Luis Alberto con il serbo Milinkovic-Savic pronto ad inserirsi e a variare su tutto il fronte offensivo.

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, il tecnico svizzero Lucien Favre sembrerebbe confermare l’undici che martedì scorso ha perso per 3-1 contro il Napoli a San Gallo in Svizzera: l’attaccante Philipp unica punta dietro ai tre trequartisti, con Goetze perno centrale di centrocampo, mentre in difesa agirà la coppia centrale formata dal turco Toprak e dal neo acquisto francese Diallo.

Solo due i precedenti tra le due squadre distante di 23 anni; infatti nell’inverno del 1995 Borussia Dortmund e Lazio si incontrarono per i quarti di finale dell’allora Coppa Uefa: ebbero meglio i tedeschi che dopo aver perso 1-0 a Roma, ribaltarono il risultato nel ritorno, vincendo al “Westfalenstadion” per 2-0 con gol beffa del’ex Riedle all’ultimo minuto dei tempi regolamentari.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Lazio

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki, Piszczek, Toprak, Schmelzer, Diallo, Sahin, Götze, Dahoud, Pulisic, Philipp, Sancho. All. Favre

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi.