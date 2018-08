Coppa Italia Serie C 2018/19, l’elenco delle gare rinviate in seguito alla tragedia di Genova

Le Coppa Italia Serie C 2018/2019 è una competizione riservata alle squadre iscritte al campionato della terza serie italiana per la stagione in corso e si divide nelle seguenti fasi:

Fase eliminatoria a gironi, alla quale prendono parte tutte le squadre che non hanno partecipato alla Tim Cup. Le compagini saranno suddivise in gironi di massimo tre squadre o, in talune circostanze, anche di due: in quest’ultimo caso le gare saranno di andata e ritorno, mentre nel primo si affronteranno in gara unica. La squadra classificata al primo posto per ogni girone si qualifica alla Fase finale, le altre invece vengono eliminate.

Fase finale , alla quale prendono parte 37 squadre, di cui 27 ammesse di diritto, perché già partecipanti alla Tim Cup nella stagione in corso, e le restanti in quanto vincitrici dei gironi della fase eliminatoria. Le gare si disputano ad eliminazione diretta e verranno determinate sulla base di accoppiamenti che tengono conto la vicinanza geografica di ciascuna delle compagini partecipanti.

Primo turno della Fase Finale , al quale prendono parte solo 10 delle 37 squadre complessivamente considerate. Queste si affrontano in 5 partite di sola andata semplicemente allo scopo di ridurre il numero di partecipanti da 37 a 32. Il fattore campo è determinato per sorteggio.

Sedicesimi di finale , ai quali prendono parte 32 squadre, di cui le vincenti 5 del primo turno e le restanti 27 che invece non hanno preso parte alla fase precedente. Si disputano 16 gare di sola andata, con fattore campo determinato per sorteggio.

Ottavi e quarti di finale , ai quali prendono parte le squadre rimaste che si affrontano in gare di sola andata. La squadra ospitante viene determinata per sorteggio.

Semifinali e finale, con gare di andata e ritorno. Anche in questo caso la squadra ospitante l'incontro di andata viene determinata per sorteggio.

Coppa Italia Serie C – Girone A: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Cuneo – Albissola 2-3 (17′,22′ Cais (A), 34′ rig., 51′ Zamparo (C), 58′ Bezziccheri (A))

Riposa: Juventus U23

Seconda giornata

Juventus U23 – Cuneo martedì 21 agosto 2018

Riposa: Albissola

Terza giornata

Albissola – Juventus U23 domenica 26 agosto 2018

Riposa: Cuneo

Classifica: Albissola 3, Juventus U23 0, Cuneo 0.

Coppa Italia Serie C – Girone B: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Pro Patria – Gozzano 2-2 (6′ Rolfini (G), 29′ Santana, 36′ Messias (G), 81′ Mastroianni)

Seconda giornata

Gozzano – Pro Patria rinviata

Classifica: Gozzano 1, Pro Patria 1.

Coppa Italia Serie C – Girone C: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Pro Piacenza – Virtus Verona 1-1 (18′ (a) Sibi, 67′ Fasolo (V))

Seconda giornata

Virtus Verona – Pro Piacenza rinviata

Classifica: Pro Piacenza 1, Virtus Verona 1.

Coppa Italia Serie C – Girone D: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Arezzo – Lucchese 1-1 (9′ Cutolo (A), 25′ Sorrentino (L))

Seconda giornata

Lucchese – Arezzo 2-1 d.c.r. (17′ rig. Provenzano (L), 46′ p.t. Tassi)

Classifica: Lucchese 4, Arezzo 1

Coppa Italia Serie C – Girone E: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Ravenna – Rimini 1-0 (75′ Papa)

Riposa: Imolese

Seconda giornata

Rimini – Imolese rinviata

Riposa: Ravenna

Terza giornata

Imolese – Ravenna mercoledì 22 agosto 2018

Riposa: Rimini

Classifica: Ravenna 3, Imolese 0, Rimini 0.

Coppa Italia Serie C – Girone F: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Gubbio – Vis Pesaro 2-1 (21′ Tessiore (VP), 31′ Marchi, 74′ Casiraghi)

Riposa: Fano

Seconda giornata

Vis Pesaro – Fano 0-0

Riposa: Gubbio

Terza giornata

Fano – Gubbio rinviata

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Gubbio 3, Fano 1, Vis Pesaro 1.

Coppa Italia Serie C – Girone G: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Olbia – Arzachena 1-1 (50′ Sanna (A), 91′ Ceter (O))

Seconda giornata

Arzachena – Olbia 2-1 (14′ Moi, 46′ Loi, 83′ Ceter (O))

Classifica: Arzachena 4, Olbia 1.

Coppa Italia Serie C – Girone H: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Teramo – Fermana 0-0

Riposa: Rieti

Seconda giornata

Rieti – Teramo rinviata

Riposa: Fermana

Terza giornata

Fermana – Rieti

Riposa: Teramo

Classifica: Fermana 1, Teramo 1, Rieti 0.

Coppa Italia Serie C – Girone I: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Paganese – Catanzaro 1-2 (5′ Fischnaller, 10′ rig. Cesaretti (P), 55′ Celiento)

Riposa: Cavese

Seconda giornata

Cavese – Paganese rinviata

Riposa: Catanzaro

Terza giornata

Catanzaro – Cavese

Riposa: Paganese

Classifica: Catanzaro 3, Cavese 0, Paganese 0.

Coppa Italia Serie C – Girone L: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Matera – Potenza 0-3 a tavolino

Riposa: Bisceglie

Seconda giornata

Bisceglie -Matera rinviata

Riposa: Potenza

Terza giornata

Potenza – Bisceglie domenica 26 agosto 2018 ore 17.00

Riposa: Matera

Classifica: Potenza 3, Bisceglie 0, Matera 0.

Coppa Italia Serie C – Girone M: calendario, risultati e classifica

Prima giornata

Vibonese – Siracusa 1-2 (1′, 62′ Diop, 89′ rig. Bubas (V))

Riposa: Reggina

Seconda giornata

Reggina – Vibonese 0-0

Riposa:Siracusa

Terza giornata

Siracusa – Reggina rinviata

Riposa: Vibonese

Classifica: Siracusa 3, Reggina 1, Vibonese 1.