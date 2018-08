DAZN, via alla nuova era televisiva in Italia. La Serie A 2018/2019 è alle porte e con esso ritorna la nuova stagione del calcio in televisione. Nella stagione che sta per partire ecco che c’è la novità DAZN, la nuova piattaforma che opera su internet che trasmetterà tre match a settimana di Serie A. Le tre partite saranno quella del sabato alle 20:30, delle 12:30 e delle 15:00 della domenica. Tutti gli abbonati a Sky hanno diritto a due sconti. Il primo sul ticket DAZN di 3 mesi che viene proposto a 21,99 euro anziché 29,97 euro. La seconda offerta riguarda il ticket DAZN di 9 mesi, venduto a 59,99 euro anziché 89,91 euro. Inoltre se siete abbonati a Sky da più di un anno potete godere di un prezzo di favore anche per il ticket DAZN di un mese: 7,99 euro anziché 9,99 euro. Gli abbonati Sky da meno di un anno dovranno pagare il prezzo di listino.

I ticket DAZN danno la possibilità di seguire tutti i contenuti della nuova piattaforma satellitare: tre partite di Serie A a settimana, tutta la Serie B, la Ligue 1 francese, la Liga Spagnola, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Coppa d’Africa, l’FA Cup e la Coppa di Lega inglese. Oltre a avvenimenti extra calcio come la NHL, MLB, incontri di boxe, rugby e gare di rally.

DAZN, le condizioni per seguire gli eventi in tv

Le condizioni per accedere ai contenuti DAZN sono essenzialmente due:

– Una connessione di almeno 2 Mbit/sec per l’utilizzo di smartphone e tablet.

– Una connessione di almeno 6,5 Mbit/sec per l’utilizzo di smart Tv e consolle di gioco.

Il servizio è acquistabile tramite: App Fai da te di Sky, punti vendita Sky e servizio clienti. Per la prima giornata di campionato le partite trasmesse da DAZN saranno: Lazio-Napoli ( sabato 18 agosto ore 20:30), Sassuolo-Inter (domenica 19 agosto ore 20:30) e Parma-Udinese (domenica ore 20:30).