Dazn, palinsesto partite Serie A, Liga e Ligue 1: programma 18-19 agosto

In questo terzo weekend di agosto prende il via ufficialmente la programmazione di calcio italiano ed internazionale della nuova piattaforma Dazn, dove verranno trasmessi ben 20 incontri tra Serie A, Liga e Ligue 1.

Il calcio d’inizio del campionato italiano sul nuovo canale lo daranno Lazio e Napoli sabato alle ore 20.30 dove ci sarà il debutto del’ex campione del mondo del 2006 Mauro German Camoranesi che come seconda voce, affiancherà il telecronista Pier Luigi Pardo, mentre in studio con Diletta Leotta ci sarà l’ex Pallone d’Oro Andriy Shevchenko che proporranno agli spettatori analisi, approfondimenti e statistiche.

Domenica invece ci sarà il debutto della nuova Inter di Luciano Spalletti che sarà impegnata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, il match sarà commentato da Stefano Borghi, fino al giugno scorso commentatore sul canale Fox Sports, che sarà affiancato dall’ex calciatore Roberto Cravero. In contemporanea all’incontro di Reggio Emilia ci sarà il match tra Udinese e Parma con gli emiliani che tornano a giocare una partita nella massima serie dopo tre promozioni consecutive a causa del fallimento dell’estate del 2015 che costrinse il club ducale a ripartire dalla Serie D; la gara sarà commentata da Ricky Buscaglia insieme al tecnico Francesco Guidolin.

Ma il piatto forte del weekend oltre alle tre gare di Serie A, sarà l’inizio della Liga con Barcellona e Real Madrid in prima fila; i campioni di Spagna ospiteranno stasera alle 22.15 l’Alaves, mentre gli acerrimi rivali campione d’Europa sempre alla stessa ora ma di domenica giocheranno al Santiago Bernabeu contro il Getafe nel derby metropolitano.

Di seguito l’elenco completo di tutti i match in programma questo weekend su Dazn:

Serie A

Lazio-Napoli sabato 18 agosto ore 20.30

Sassuolo-Inter domenica 19 agosto ore 20.30

Udinese-Parma domenica 19 agosto ore 20.30

Liga

Celta Vigo-Espanyol sabato 18 agosto ore 18.15

Villareal-Real Sociedad sabato 18 agosto ore 20.15

Barcellona-Alaves sabato 22 agosto ore 22.15

Eibar-Huesca domenica 23 agosto ore 18.15

Rayo Vallecano-Siviglia domenica 19 agosto ore 20.15

Real Madrid-Getafe domenica 19 agosto ore 22.15

Valencia-Atletico Madrid lunedì 20 agosto ore 20.00

Atletico Bilbao-Leganes lunedì 20 agosto ore 22.00

Ligue 1



Guingamp-Psg sabato 18 agosto ore 17.00

Amiens-Montpellier sabato 18 agosto ore 20.00

Caen-Nizza sabato 18 agosto ore 20.00

Digione-Nantes sabato 18 agosto ore 20.00

Monaco-Lille sabato 18 agosto ore 20.00

Rennes-Angers sabato 18 agosto ore 20.00

Strasburgo-Saint Etienne domenica 18 agosto ore 17.00

Tolosa-Bordeaux domenica 18 agosto ore 19.00

Nizza-Olympique Marsiglia domenica 18 agosto ore 21.00