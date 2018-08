DAZN, debutto da dimenticare. Le rivoluzioni sono sempre traumatiche, difficili da gestire e spesso si rivelano effimere. Non è è stato un bel weekend per i tifosi italiani che hanno seguito le partite della prima giornata di Serie A sulla nuova piattaforma televisiva. Sabato 18 agosto è stata una giornata storica per il malandato calcio italiano. Lazio-Napoli è stato il primo match della storia del calcio italiano ad essere trasmessa completamente in streaming. Il risultato non è stato buono. Anzi. Alla fine della partita bastava collegarsi su Twitter e leggere le migliaia di commenti sotto l’hashtag #Dzan. Alle 22:30 erano circa 25 mila, molti dei quali negativi. Gli utenti hanno paragonato DAZN a Rojadirecta (uno dei primi siti illegali di streaming apparsi nell’etere mondiale) o ai primi giochi del Commodore 64.

La trasmissione di Lazio-Napoli, come quella di Sassuolo-Inter, si è spesso interrotta. Diverse cose lasciano perplessi della rivoluzione DAZN. Innanzitutto sarebbe servito un periodo di sperimentazione. Esordire con una partita seguita da milioni di persone è un po’ come lanciarsi da un aereo in volo senza paracadute. Si rischia di farsi molto male. Poi è sempre crescente il sospetto che Sky e DAZN non siano due aziende concorrenti. La televisione di Murdoch riesce comunque a trasmettere tutte le partite di Serie A. A patto che gli abbonati, oltre al pagamento mensile consolidato, si muniscano di nuovi decoder e ulteriori abbonamenti. Un salasso che incoraggia un fenomeno che sembrava dimenticato: la pirateria.

DAZN, quanto durerà la rivoluzione televisiva?

Nei primi anni 2000 c’erano Tele Più e Stream. Ognuna delle due facevano vedere le proprie partite, senza che nessuna potesse trasmettere gli eventi dell’altra. Questo portò al boom delle famigerate schede pirata. Smart card che consentivano di vedere le partite di tutte e due le piattaforme digitale. Nel 2003 l’avvento di Sky unì Tele Più-Stream e cominciò l’era del monopolio. Contrastato nella stagione 2003/2004 dalla piattaforma Gioco Calcio. Quest’ultima non arrivò neanche alla fine di quel campionato. Infatti ad un certo punto Sky cominciò a trasmettere tutte le partite. Certo è curioso che la rivoluzione DAZN sia arrivata in coincidenza dell’arrivo di Cristiano Ronaldo nel campionato italiano. Davvero curioso.

DAZN e Sky sembrano più complici che concorrenti. Una complicità nascosta dietro il bel viso di Diletta Leotta. Proprio lei, legata sentimentalmente da tempo ad un top manager di Sky, è il simbolo di DAZN. Cosa che lascia abbastanza perplessi. Nulla da dire sulla bellezza, bravura e professionalità della Leotta, che all’Olimpico ha attirato l’attenzione più dei gol di Immobile e Milik, ma il dubbio resta. Nel prossimo weekend c’è Napoli-Milan, altro match affidato alle “cure” di DAZN. La speranza è che ci siano dei miglioramenti rispetto alla prima giornata. Anche perché gli utenti potrebbero affidarsi ancora di più alla pirateria. Infine sembra doveroso a chi vi scrive esprimere un pensiero chiaro sul primo weekend calcistico post tragedia di Genova: non si doveva giocare. Cristiano Ronaldo non vale 40 vittime. Anzi non ne vale neanche una. Lo show per una volta doveva fermarsi.