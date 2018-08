Dove vedere Atalanta-Frosinone, streaming live e diretta tv oggi 20 Agosto 2018

Finalmente ci siamo. Dopo la pausa estiva, il massimo campionato italiano riparte e lo fa con il botto. Questo turno è iniziato sabato con gli anticipi Chievo-Juventus e il big match Lazio-Napoli. Ieri si sono giocate le altre partite, distribuite nei nuovi orari decisi dalla Lega A (sabato ore 15, 18, 20.30; domenica ore 12.30, 15, 18 e 20.30; lunedì ore 20.30). Questa sera si chiude la prima giornata con il posticipo Atalanta-Frosinone.

La sfida dell’ Atleti Azzurri d’Italia è sicuramente da seguire per vari motivi: da una parte troviamo l’Atalanta, padrona di casa, che si è assicurata l’ Europa League dopo i turni preliminari in cui ha battuto rispettivamente Sarajevo e Hapoel Haifa, dall’ altra ritroviamo il Frosinone, tornato in Serie A dopo solo un anno nella serie minore e dopo una stagione brillante.

Atalanta – Frosinone sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport

La telecronaca della partita – dalle 20.30 su Sky Sport Serie A HD – sarà di Andrea Marinozzi, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti; inviato a bordo campo e interviste a cura di Massimiliano Nebuloni. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Live con Marco Cattaneo e i suoi ospiti. Per chi volesse seguirla in streaming ci sono due possibilità: tramite l’ app Sky Go e tramite Now TV.



PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA – FROSINONE

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Zapata, Gomez. All.: Gasperini

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Salamon, Ariaudo, Goldaniga; Ciofani, Halfredsson, Maiello, Crisetig, Molinaro; Ciano, Perica. All.: Longo

LA COPERTURA DI ATALANTA – FROSINONE SULLA RAI

Atalanta-Frosinone, Monday Night della prima giornata di Serie A, sarà possibile ascoltarla anche su Rai Radio 1, a partire dalle 20.30, all’ interno di Zona Cesarini.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B ConTe.it, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all’estero. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica.