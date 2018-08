Dove vedere Borussia Dortmund-Lazio in diretta tv e live streaming, amichevole oggi 12 agosto

Oggi pomeriggio alle 17.30 allo stadio di Essen, nella città omonima della Renania Settentrionale-Vestfalia si giocherà un amichevole molto interessante tra il Borussia Dortmund e la Lazio.

La squadra capitolina giocherà la sua ultima amichevole estiva e dopo la partita tornerà a definitivamente a Roma, dopo sette giorni di ritiro passati a Marienfeld. Nell’ultimo test giocato sabato scorso contro l’Arsenal a Stoccolma e perso per 2-0, i biancocelesti di Simone Inzaghi avevano giocato una buona partita destando una buona impressione, ma non sfruttando le occasioni da reti create e venendo trafitti da un gol per tempo. Si è sentita la mancanza di Immobile nell’amichevole in terra svedese che il bomber napoletano aveva disertato per un piccolo problema muscolare ma sicuramente oggi, con lui in campo, sarà sicuramente un’altra Lazio.

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, quest’anno allenato dallo svizzero Lucien Favre (nelle ultime due stagioni al Nizza), dopo un inizio scoppiettante nell’International Champions Cup contro Manchester City e Liverpool battute rispettivamente per 1-0 e 3-1 e pareggio contro il Benfica per 2-2 (poi sconfitta ai rigori), nelle ultime due amichevoli i tedeschi hanno un pò rallentato, prima pareggiando per 1-1 contro il non irresistibile Rennes e poi perdendo 3-1 contro il Napoli. Anche per i teutonici sarà l’ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione, che avverrà lunedì 20 agosto in Coppa di Germania contro il Greuther Furth squadra di seconda divisione tedesca.

Borussia Dortmund-Lazio diretta tv

Domenica 12 agosto alle ore 17.30 l’amichevole di lusso tra Borussia Dortmund e Lazio (presso lo Stadion Essen di Essen, in Germania), sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma di Sky, precisamente sul Lazio Style Channel (canale 233 del decoder) per i clienti con il pacchetto attivo.

Borussia Dortmund-Lazio dove vedere il match in streaming

La partita si potrà vedere anche in streaming grazie all’app Sky Go, tramite PC, smartphone e tablet.

Il live del match invece potrà essere seguito sul profilo twitter dei due club: https://twitter.com/officialsslazio e https://twitter.com/bvb.