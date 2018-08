Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona l’incontro Chievo-Juventus apre la nuova stagione 2018/19 della Serie A: riflettori puntati sull’anticipo di Verona tra i clivensi del tecnico Lorenzo D’Anna e i bianconeri di mister Massimiliano Allegri in una sfida senza storia almeno sulla carta.

Gli occhi del mondo saranno puntati tuttavia sull’esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus: la prima sfida di CR7 nel nostro campionato è coinciso con il drastico aumento dei biglietti e al contempo con l’attuazione di misure straordinarie atte a prevenire e a reprimere eventuali fenomeni di terrorismo. Il talento di Funchal esordisce tra l’altro nello stesso stadio in cui disputò la prima gara in Italia un certo Diego Armando Maradona: era il 1984 e il Napoli disputò la sua gara d’esordio contro l’Hellas, che poco dopo vinse lo storico scudetto.

La Vecchia Signora sarà chiamata a ripetersi in campionato e a conquistare il leggendario ottavo scudetto consecutivo, record mai eguagliato nella massima serie italiana.

Chievo-Juventus si è disputata già trentadue volte nella storia delle due compagini: in netto favore dei bianconeri, che hanno totalizzato ventitré vittorie, otto invece sono i pareggi, mentre si conta una sola affermazione dei clivensi, nella stagione 2009/10, quando al Bentegodi la Vecchia Signora guidata allora da Ciro Ferrara si arrese ai padroni di casa, che vinsero con il risultato di 1-0 in virtù della rete siglata al 33′ da Gennaro Sardo.

A dirigere l’incontro Chievo-Juventus è stato designato il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli: il fischietto originario di Nocera Inferiore ha diretto tre volte i clivensi, che nella circostanza hanno raccolto due successi ed un pareggio; tre vittorie su tre invece per i bianconeri nelle sfide dirette dal direttore di gara in questione, con 15 reti fatte e 3 subite.

Dove vedere Chievo-Juventus live streaming e diretta tv

L’incontro Chievo-Juventus verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Serie A (canale 202), il canale tematico sul quale saranno trasmesse le gare del massimo campionato italiano, nonché su Sky Sport HD (canale 251), con telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e commento tecnico dell’ex portiere Luca Marchegiani.

La gara Chievo-Juventus potrà essere visualizzata anche in streaming gratis, per i titolari di abbonamento sottoscritto con la pay tv satellitare: in questo caso bisogna scaricare l’applicazione Sky Go, disponibile gratuitamente sui principali market store, che consente senza dubbio di seguire il match su smartphone, tablet e laptop.

Formazioni Chievo-Juventus, Prima giornata Serie A – sabato 18 agosto 2018 ore 18.00

Formazione Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Birsa. A disposizione: Seculin (p), Semper (p), Tanasijevic, Tomovic, Barba, Kiyine, Depaoli, Rigoni, Leris, Meggiorini, Pellissier, Djordjevic. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

Formazione Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo. A disposizione: Perin (p), Pinsoglio (p), Rugani, Benatia, Barzagli, Cuadrado, Matuidi, Khedira, Bentancur, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.