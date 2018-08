Dove vedere Fiorentina-Chievo, streaming live e diretta tv oggi 26 Agosto 2018

Questa sera al Franchi inizierà ufficialmente il campionato della Fiorentina. La troupe toscana ha dovuto rinviare il suo debutto in Serie A a causa della tragedia del Ponte Morandi a Genova, che ha impedito lo svolgimento della partita in casa della Sampdoria, ed è ancora in attesa di conoscere le prime sensazioni post-mercato. Il match del Franchi sarà anche speciale, perché proprio contro i clivensi, Davide Astori ha giocato la sua ultima partita prima della sua tragica morte, avvenuta alla vigilia della sfida con l’Udinese lo scorso anno.

La squadra allenata da Pioli, nel corso delle amichevoli estive, ha fatto spesso intendere che la squadra giocherà con il 4-3-3 e sarà così anche oggi. Il Chievo, allenato da D’Anna, considerate le buone prestazioni arrivate dalla gara con la Juve, dovrebbe limitare al minimo i cambi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sarà possibile vedere le gara, in diretta tv e streaming oppure con la radio.



Fiorentina – Chievo sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport

La telecronaca della partita – dalle 20.30 su Sky Sport HD – sarà di Riccardo Gentile, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti; inviata a bordo campo ed interviste a cura di Vanessa Leonardi. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan, Luca Marchegiani, Gianluca Di Marzio, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni. Per chi volesse seguirla in streaming ci sono due possibilità: tramite l’ app Sky Go e tramite Now TV.

LA COPERTURA DI FIORENTINA – CHIEVO SULLA RAI

Fiorentina-Chievo, insieme alle altre partite in programma alle 20.30, sarà possibile ascoltarla su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport all’ interno di “Tutto il calcio minuto per minuto” con i collegamenti alternati da tutti i campi della 2° giornata di campionato. A commentare la sfida del Franchi Sara Meini.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B ConTe.it, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all’estero. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica.





PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA – CHIEVO

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Dabo, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. All.: Pioli

Chievo (4-3-3): Seculin; Cacciatore, Bani, Rossettini, Jaroszyński; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Stepinski, Birsa. All.: D’ Anna