Lazio, il mercato estivo è stato deludente. Basterà Milinkovic-Savic per puntare la zona Champions?

La Lazio non è stata tra le protagoniste del mercato estivo. La società biancoceleste non ha effettuato grandi colpi e ha sopperito alle partenze di Felipe Anderson e De Vrij con l’arrivo di buoni calciatori, non di certo ai livelli dei due partenti. Eppure a Formello è rimasto un certo Milinkovic-Savic, un calciatore in grado di fare la differenza e caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. La permanenza del talento serbo è una buona notizia in un mercato che ha regalato pochi sussulti ai tifosi laziali e dunque, la Lazio punta nuovamente a disputare una stagione da protagonista, cercando finalmente di raggiungere la qualificazione ai preliminari di Champions.

Nella passata stagione la squadra di Simone Inzaghi ha sfiorato il quarto posto, lasciandoselo sfuggire solo ad una manciata di minuti dal termine, nella sfida decisiva contro l’Inter all’Olimpico. Certo, non bisogna dimenticare che quest’anno il livello della Serie A è molto più alto e che le big del nostro calcio si sono rinforzate sensibilmente, con arrivi importanti in ogni reparto.

La concorrenza per un piazzamento tra il secondo e il quarto posto sarà agguerrita, in quanto ci sono Inter, Roma, Napoli e Milan, tutte compagini che sulla carta sembrano avere qualcosa in più rispetto ai biancocelesti. La conferma di Milinkovic-Savic potrebbe non bastare e la Lazio per ambire ad un posto Champions dovrà fare necessariamente il salto di qualità. Intanto questa sera ci sarà la super sfida contro il Napoli, un banco di prova importante per la Lazio di Simone Inzaghi e anche se siamo ancora ad agosto bisognerà partire col piede giusto fin da subito.