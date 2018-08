Inter, dove sono attualmente gli eroi del Triplete?

L’Inter 2.0 di Spalletti dopo un ottimo calciomercato che ha portato giocatori di alto livello come Nainggolan e De Vrij, fatica a decollare con un solo punto guadagnato in due partite contro le non irresistibili Sassuolo (1-0) e Torino (2.). Il tecnico nerazzurro, alla vigilia del primo match di campionato non ha avuto timore a pronunciare la parola scudetto, lanciando la sua squadra come una delle principali pretendenti per lo scudetto che vede la solita Juventus come la favorita assoluta.

L’entusiasmo dei nuovi arrivati, un precampionato incoraggiante e il ritorno dopo sei anni in Champions League, aveva portato tantissimo entusiasmo tra i tifosi nerazzurri che, dopo due giornate di campionato, si trovano già ad inseguire.

Spalletti per caricare la squadra in vista del rush finale della passata stagione, ha più volte richiamato il bisogno di dare lo stesso valore alla maglia nerazzurra che hanno dato i campioni del passato, anche recente, come gli eroi del triplete. Ma dove sono finiti i principali protagonisti del triplete nerazzurro del 2010?

Julio Cesar

L”acchiappa sogni’ all’età di 39 anni, dopo le ultime esperienze al Benfica e al Flamengo, si è ritirato dal calcio giocato, lasciando dei ricordi indelebili nelle menti e nei cuori dei tifosi dell’Inter in tutto il mondo.

Javier Zanetti

L’eterno capitano nerazzurro, che nel corso della sua carriera, si è distinto per sportività e correttezza, non ha smesso di onorare e amare la società che lo ha cresciuto. Dal 2014 è il Vice Presidente dell’Inter, svolgendo un ruolo cardine di collante tra società, calciatori e tifosi.

Lucio

Forse una delle sorprese più importanti dell’Inter del Triplete (quanto meno per la combinazione qualità-prezzo), l’arcigno difensore ex Bayern, dopo una parentesi al Club indiano Goa FC è attualmente svincolato.

Materazzi

L’eroe del Mondiale 2006, dopo che è stato per tre anni alla guida del Chennaiyin, attualmente è alla ricerca di una nuova esperienza.

Ivan Ramiro Cordoba

L’instancabile terzino colobiano, dopo aver studiato Management alla Bocconi, è diventato Direttore Sportivo. Negli ultimi periodo partecipa spesso ad eventi organizzati dalla società nerazzurra in giro per il mondo.

Walter Samuel

‘The wall’ dopo essere stato per una stagione assistente tecnico dell’Inter, attualmente è vice-allenatore del Lugano ma molto probabilmente sarà inserito nello staff della nuova Argentina del Ct Scaloni.

Christian Chivu

L’ex terzino rumeno attualmente è un’opinionista e commentatore di Fox Sports, dopo che ha appeso gli scarpini al chiodo due stagioni fa.

Maicon

Una degli eroi più importanti del triplete nerazzurro, dopo il ritorno in Italia con la maglia della Roma, attualmente è ancora in attività e milita nel Avaì (squadra brasiliana).

Davide Santon

L’ex ‘bambino prodigio’ dopo alcune stagioni deludenti in nerazzurro, è andato alla Roma in virtù dell’operazione che ha portato Nainggolan all’Inter.

Patrick Viera

L’ex calciatore di Inter e Juventus, attualmente allena il Nizza di Balotelli.

Sulley Muntari

Dopo la parentesi al Pescara e al Deportivo la Coruna, il calciatore ghanese è attualmente svincolato

Dejan Stankovic

Il centrocampista serbo è consulente e responsabile Uefa rispetto alla crescita di tutto ciò che riguarda il mondo del calcio e ai progetti tecnici avviati a livello nazionale.

Cambiasso

Il secondo calciatore più vincente argentino dopo Messi, dopo aver conseguito il patentino ‘Uefa A’ ed essere stato chiamato più volte come opinionista da Sky, il 28 maggio 2018 è entrato nello staff tecnico della Colombia come assistente dell’allenatore José Pekerman, vivendo da protagonista il Mondiale di Russia.

Thiago Motta

Il ‘metronomo’ italo-brasiliano, dopo essersi ritirato la passata stagione, attualmente allena l’Under 19 del Psg.

Wesley Sneijder

Dopo una breve parentesi al Nizza, il 7 gennaio 2018 ha firmato un contratto di 18 mesi con i qatarioti dell’Al-Gharafa.

Mario Balotelli

Dopo aver recuperato il posto in Nazionale con il Ct Roberto Mancini, l’attaccante ex Inter rimarrà per un’altra stagione al Nizza e proverà a ripetere gli ottimi numeri della passata stagione.

Arnautovic

Dal 2017 il ‘re dei festeggiamenti del triplete’ milita nel West Ham.

Diego Milito

Dopo aver chiuso la carriera nel 2016 nel Racing, nel luglio 2017 ha rappresentato l’Inter come tour ambassador nella tournée cinese. Il 17 dicembre è diventato il nuovo segretario tecnico del Racing Club.

Samuel Eto’o

Il ‘Re Leone’ attualmente è l’attaccante del Qatar Sports Club, club del Qatar.

Goran Pandev

All’età di 35 anni, l’attaccante macedone ex Lazio, gioca ancora in Serie A, nel Genoa di Ballardini.