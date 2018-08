Inter-Lione in diretta tv in chiaro e live streaming, dove vedere l’amichevole oggi 4 agosto

Inter-Lione in diretta tv e live streaming gratis. Continua la preparazione estiva per gli uomini di Luciano Spalletti. Questa sera alle ore 20 allo Stadio Via del Mare di Lecce i nerazzurri affrontano i francesi del Lione, match valido per la competizione estiva più importante, la International Champions Cup. A Lecce si prevede il pubblico delle grandi occasioni, con la prevendita dei biglietti che ha superato quota 20mila, e dove sono attesi tifosi da tutta Italia, specialmente i tanti interisti presenti in vacanza nel Salento che potranno ammirare la loro squadra del cuore dal vivo. I nuovi arrivati saranno tutti in campo, da Asamoah a de Vrij, da Politano a Lautaro Martinez, ad eccezione del belga Radja Nainggolan, alle prese con un piccolo affaticamento muscolare.

Per l’Inter si tratta della seconda uscita del torneo dopo quella disputata contro il Chelsea di Maurizio Sarri. In quella occasione i Blues hanno avuto la meglio battendo i nerazzurri ai calci di rigore, dopo il risultato di 1-1 maturato nei novanta minuti di gioco. Decisivo per la vittoria degli inglesi é stato l’errore dal dischetto del difensore slovacco Milan Skriniar. Il Lione di Bruno Genesio, invece, ha debuttato nella International Champions Cup con una vittoria per 3-2 contro il Benfica di Rui Vitoria.

Oltre a prepararsi in vista dei rispettivi campionati, Inter e Lione sono impegnate entrambe nel rafforzamento della propria rosa. Dopo aver chiuso l’acquisto del terzino croato Sime Vrsaljko, i nerazzurri sono alle prese con un grande sogno chiamato Luka Modric. La trattativa per portare il croato a Milano é tutt’altro che semplice, ma il giocatore non avrebbe rifiutato l’eventualità di un trasferimento in Serie A. Il Real Madrid proverà a convincere il giocatore a restare offrendogli un rinnovo faraonico e continuare a vestire la maglia dei Blancos, ma l’Inter punta forte il croato e nella prossima settimana potrebbe arrivare la prima e importante offerta ufficiale a Florentino Perez.

L’inizio del campionato di Serie A é ormai alle porte, con i nerazzurri che debutteranno a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, mentre il Lione farà visita alla neopromossa Reims. L’unico precedente tra i nerazzurri e i francesi risale all’amichevole dello scorso anno nella medesima competizione. In quella occasione l’Inter si impose per uno a zero grazie alla rete siglata dal montenegrino Stevan Jovetic, ora in forza al Monaco. Le amichevoli estive per gli uomini di Spalletti si chiuderanno l’11 agosto contro l’Atletico Madrid di Simeone al Wanda Metropolitano.

DOVE VEDERE IL MATCH AMICHEVOLE TRA INTER E LIONE IN TV E IN STREAMING

L’incontro tra l’Inter e il Lione in programma questa sera alle ore 20 allo Stadio Via del Mare di Lecce, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma satellitare Sky sul canale 208 dedicato alla competizione estiva per eccellenza, la International Champions Cup. Il match, inoltre, sarà trasmesso in chiaro su TV8 ( canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky). Per non perdere tutte le emozioni di Inter-Lione, per gli abbonati Sky, sarà possibile seguire il match in streaming su pc, tablet e smartphone tramite l’applicazione SkyGo.