Juve e Napoli vincono, Dazn perde! Delusione per il canale streaming

Cominciano bene la stagione Juventus e Napoli, la nuova stagione 2018-19, non comincia per niente bene, il nuovo canale streaming Dazn. Lamentele da ogni parte d’Italia. Da come si evince dai commenti dei nuovi utenti, e clienti della piattaforma, la partita non è stata scorrevole, immagini scadenti, ritardo nella connessione, che non ha permesso ai tifosi di Lazio e Napoli, ma anche ad altri interessati, di vedere la gara in modo corretto e scorrevole.

Ci sarà qualche provvedimento? Non si sa ancora, ma quando ci sarà un big match, più importante di Lazio-Napoli, cosa succederà? Si legge ovunque, che molti interessati, sono tornati ad ascoltare la partita per radio, o usare purtroppo canali pirati, per non pagare, al momento un servizio, che è risultato deludente e scadente.

Non solo per chi ha usato dispositivi come cellulari, o tablet, ma anche chi vedeva la partita in tv, e l’ira dei tifosi, già si è fatta sentire. Si attendono ora risposte da parte del canale streaming, che se continua con questo andazzo, è meglio che cede le altre 3 partite ad un canale tv, in cui le gare possano vedersi scorrevoli, senza fare impazzire gli utenti, che dovranno lo stesso pagare un servizio non proprio all’altezza della serie A.