Oggi alle ore 18 all’Allianz Stadium si disputa uno dei big match della seconda giornata di Serie A, quello tra la Juventus e la Lazio. Andiamo a vedere i precedenti e le statistiche del big match di Torino.

Nella stagione 2013-14 questo incontro si giocò curiosamente sempre alla seconda giornata (il 31 agosto) e vide i bianconeri allenati da Antonio Conte vincere nettamente per 4-1 contro gli uomini di Petkovic con doppietta di Vidal e reti di Vucinic e Tevez, per i romani gol della bandiera siglata da Klose.

Nell’ultima sfida, giocata la scorsa stagione (14 ottobre 2017), la squadra biancoceleste riuscì imporsi per 2-1 con doppietta di Ciro Immobile nella ripresa che ribaltò il gol iniziale di Douglas Costa; da ricordare la parata di Strakosha su calcio di rigore tirato da Dybala al 95′ minuto che salvò la vittoria per i capitolini.

Prima di questa vittoria la Lazio non si imponeva a Torino da ben quindici anni, quando il 15 dicembre 2002 sotto una fitta nebbia nel vecchio stadio Delle Alpi, una doppietta di Fiore anche in quel caso, rimontò il vantaggio bianconero siglato dall’ex Pavel Nedved e diede la vittoria della banda Mancini contro gli uomini di Lippi.

Tra queste due vittorie laziali, la Juventus ha quasi sempre vinto, (10 vittorie su 14, con 4 pareggi) mostrando la sua grande superiorità, anche se i biancocelesti alcune volte sono usciti sconfitti con l’onori delle armi.

Nella storia dell’incontro il risultato che si è verificato in più circostanze è il 2-1 bianconero (ben 9 volte), mentre la partita con maggior numero di gol (8) si giocò nel lontano 1951-1952 e vide la vittoria dei torinesi per 5-3. La Juventus è riuscita ad imporsi per 6-1 quattro volte (1934-1935, 1936-1937, 1958-1959 e 1993-1994) e una volta 5-0 (1952-1953). Per la Lazio c’è lo 0-3 del 1994-1995 sotto la guida del boemo Zeman.

Questi gli ultimi cinque precedenti tra le due squadre:

2017-2018: Juventus-Lazio 1-2 (23′ Douglas Costa, 47′ Immobile, 54′ rig. Immobile)

2016-2017: Juventus-Lazio 2-0 (5′ Dybala, 16′ Higuaín)

2015-2016: Juventus-Lazio 3-0 (39′ Mandžukić, 52′ rig. Dybala, 64′ Dybala)

2014-2015: Juventus-Lazio 2-0 (17′ Tévez, 28′ Bonucci)

2013-2014: Juventus-Lazio 4-1 (14′ Vidal, 27′ Vidal, 49′ Vučinić, 78′ Tévez)

Complessivamente nel capoluogo piemontesi Juventus e Lazio si sono affrontate in campionato 75 volte, con 47 vittorie juventine, 10 laziali e 18 pareggi; 163 gol per i bianconeri, 75 per i biancocelesti.