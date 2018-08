Lazio, è ora di uscire dalle sabbie mobili. Contro il Frosinone vietato sbagliare

E’ una settimana importante per la Lazio di Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste è chiamata a svoltare, dopo le prime due gare di campionato che hanno portato in dote zero punti in classifica. All’Olimpico arriva il Frosinone di Moreno Longo, in una gara sulla carta molto agevole, che potrebbe portare le aquile al primo squillo importante della stagione. La nuova stagione non è partita come ci si aspettava, anche se, a parziale scusante della Lazio ci sono le gare contro Napoli e Juventus, due match che hanno portato zero punti e tante note negative.

Servirà il miglior Milinkovic-Savic e la rinascita del deludente Luis Alberto ammirato in questo inizio di stagione. La Lazio non può prescindere da questi due calciatori e Simone Inzaghi sta lavorando sodo per cercare di aiutarli a risollevarsi, dopo un mercato che ha distratto sopratutto il talento serbo. Luis Alberto viene da un infortuno abbastanza importante e le sue difficoltà potevano essere anche messe in conto. Milinkovic-Savic invece è apparso scarico e senza motivazioni, come dimostrano le tante passeggiate a vuoto in campo delle prime due gare di campionato.

Il tempo dei rimpianti e delle polemiche è finito. La stagione della Lazio inizia contro il Frosinone e a questo punto non sono più ammesse distrazioni, onde evitare di creare un clima ostile tra tifosi e calciatori, che potrebbe rivelarsi controproducente per il proseguo della stagione. Attenzione a non sottovalutare i ciociari. Serviranno testa e gambe, per uscire da questa mini crisi e ripartire più forti di prima, con il chiaro intento di tornare nelle zone alte della classifica al più presto.