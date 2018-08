Lazio, il mese di settembre decisivo per il rilancio in campionato

Per la Lazio di Simone Inzaghi questo inizio campionato è stato negativo, ma il calendario non ha di certo aiutato il club capitolino che ha le ha messo di fronte Napoli e Juventus. Nel prossimo mese di settembre le cose potrebbe cambiare con quattro partite abbordabili che potrebbero rilanciare le quotazioni in campionato, prima del derby di fine mese contro i cugini della Roma.

Obiettivo bottino pieno per i prossimi incontri: Frosinone domenica sera all’Olimpico, poi dopo la sosta per la nazionali, trasferta al Castellani contro l’Empoli, poi di nuovo in casa contro il Genoa, per finire questo mini ciclo, alla Dacia Arena di Udine contro i friulani, nel turno infrasettimanale del 26. Dunque due neopromosse e due squadre di medio bassa classifica attendono la truppa di Inzaghi che non potrà più fare errori dopo la falsa partenza; partite da non sottavalutare, ma ampiamente alla portata dei romani che se riuscissero a fare filotto, accorcerebbero le distanze con le squadre che hanno avuto un calendario più agevole in questo inizio campionato.

Dunque un mese di tempo per migliorare la classifica, aumentare l’autostima che in questo momento non è al massimo e trovare una condizione fisica migliore, per arrivare alla settima giornata al massimo e giocarsi il derby capitolino ad armi pari e cominciare definitivamente a pedalare forte come le ultime due stagioni.