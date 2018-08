Pisa, successo nel triangolare a Camaiore

Il Pisa, squadra che disputerà nel prossimo campionato di Serie C, ha vinto il triangolare “Viareggio 100” disputatosi a Camaiore.

I nerazzurri sono stati impegnati quindi in due partite una contro il Viareggio ed un’altra contro il Camaiore.

Nella prima partita il Pisa ha battuto il Viareggio 1-0, grazie alla rete dell’ultima arrivato in casa Pisa, Michele Marconi, proveniente dall’Alessandria.

Nella seconda partita, invece, la squadra di D’Angelo ha sconfitto per 3-1 il Camaiore, grazie alle reti di Brignani, Maffei e Masucci.

Nel match invece tra Camaiore e Viareggio, i bianconeri si sono imposti per 2-0.

Una buona sgambata per mettere minuti nelle gambe per la squadra nerazzurra, fresca di passaggio del turno di Tim Cup contro il Parma, avendo vinto 1-0 nel match del “Tardini”.

Queste le parole del tecnico D’Angelo, dopo la vittoria nel triangolare : “Avevamo lavorato alla vigilia e quindi le gambe erano un po’ pesanti ma è stato un buon test, contro due squadre che ci hanno fatto vedere delle buone cose. Marin è giovane ma molto bravo. Stiamo facendo degli esperimenti che dobbiamo fare ora, naturalmente, in vista del campionato. Moscardelli l’ho tenuto a riposo ma mercoledì sarà in campo contro il Ponsacco. Eusepi è sul mercato”.



Il 22 agosto il Pisa avrà un’altra amichevole contro il Ponsacco.