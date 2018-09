Champions League, Liverpool-Psg: precedenti e curiosità

PSG e Liverpool cominciano domani il loro percorso europeo, sembra una finale ma è solo la prima stagionale. Nel mitico palcoscenico di Anfield, i club francesi hanno rimediato più sconfitte che allori, ma in questa manifestazione le sorprese fanno parte della cronaca. La percentuale di sconfitte dei club francesi a Liverpool è desolante, sfiorando, tra Champions, Europa League e la vecchia Coppa delle Coppe, quasi l’80%. Le formazioni di Ligue 1, infatti hanno pareggiato una volta, ottenuto due vittorie, e perso nei restanti undici dei quattordici incontri complessivi.

L’unica cosa che potrebbe confortare le statistiche dei francesi riguarda il fatto che le due vittorie maturate ad Anfield, sono state nella fase a gironi. Nel 2007 l’Olimpique di Marsiglia, grazie a un capolavoro balistico dell’ex Valbuena, è stata la prima formazione transalpina a ottenere questo risultato, replicato sempre dall’OM due anni più tardi grazie alle reti di Delgado, e dell’ex giallorosso Gonalons.

Tra i quattordici incontri disputati ad Anfield da squadre francesi, solo in un occasione i Reds sono rimasti all’asciutto, impresa portata a casa sempre dal Marsiglia, nell’incontro del 2007, in cui la squadra di Gerets riuscì a imporsi con uno 0-1 di misura.

Il PSG ha perso solo un incontro a Liverpool, nella semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe del 1997, dove comunque, tra andata e ritorno, gli uomini capitanati da Raì e guidati in attacco da un giovane Leonardo, riuscirono a passare il turno accedendo alla sfortunata finale contro il Barcellona di Guardiola e Robson.

Sicuramente questo confronto è quello più ricco di classe, il PSG non potrà contare sullo squalificato Buffon, ma in attacco Cavani, Neymar e Mbappe sono una garanzia, soprattutto di fronte a una difesa ballerina come quella del Liverpool, che nella scorsa sessione di mercato ha deciso di tutelarsi con l’acquisto faraonico di Allison, basterà?