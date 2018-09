Consigli Fantacalcio oggi 7.a giornata Serie A: ecco chi schierare, Piatek ancora a segno?

Consigli Fantacalcio, i consigliati e gli sconsigliati nel 7° turno di Serie A. Tour de force in Serie A in questa lunga settimana che ci condurrà alla fine del mese di Settembre. Settimana importante non solo per tutte le squadre di Serie A, impegnate nel giro di una settimana in 3 partite, ma importante anche per tutti i fantallenatori alle prese con una nuova formazione da poter schierare. Dopo aver preso nota e controllato i risultati del turno infrasettimanale, che si è concluso ieri sera con il pareggio tra Empoli e Milan, i nostri fantallenatori domani saranno alle prese con i grattacapi su chi schierare e con i vari dubbi di formazione. Giornata di Serie A che aprirà i battenti domani pomeriggio con il derby della capitale tra Roma e Lazio che si disputerà alle ore 15 all’ Olimpico di Roma.

Consigli Fantacalcio di Roma-Lazio (sabato ore 15): Gara piuttosto complicata quella in programma all’ Olimpico, la Roma è alle prese con il dubbio Manolas mentre in casa Lazio Luis Alberto è insidiato da Correa e Caicedo, che scalpitano per una maglia da titolare. Infortunati Perotti e J. Lukaku. CONSIGLIATI: Florenzi, Kolarov, Pastore, El Shaarawy e Dzeko (Roma); Acerbi, Lucas Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile (Lazio). SCONSIGLIATI: i due portieri (si prevede una gara ricca di goal)

Consigli Fantacalcio di Napoli-Juventus (sabato ore 18): All’ Allianz Stadium di Torino si affrontano i campioni d’ Italia della Juve e ivice campioni del Napoli, scontro che avrà molto da raccontare anche in questo campionato. Juventus che dovrebbe schierare la formazione tipo con i rientri dal 1° minuto di Szchesny, Alex Sandro e Mandzukic; in mezzo al campo rischia il posto Emre Can insidiato da Bentancur. In casa Napoli Ancelotti riproporrà il 4-4-2 e farà giocare tra i pali Ospina, in attacco il duo Milik-Insigne. CONSIGLIATI: Pjanic, Cristiano Ronaldo e Mandzukic (Juventus); Koulibaly (solo per il goal dello scorso campionato), Allan, Zielinski, Milik (viene dalla doppietta al Parma) e Insigne (Napoli). SCONSIGLIATI: Albiol (Napoli).

Consigli Fantacalcio di Inter-Cagliari (sabato ore 20.30): L’Inter a San Siro ospita il Cagliari nella seconda gara casalinga consecutiva davanti al proprio pubblico. Potrebbero riposare Skriniar, Asamoah e Nainggolan (l’inter mecoledì giocherà in Champions League contro il Psv), possibile debutto dall’inizio per Lautaro Martinez. Nel Cagliari recuperato Pavoletti, Maran potrebbe optare per il doppio trequartista con Ionita e Joao Pedro. Non saranno della gara Vrsaljko, Lykogiannis, Cepitelli e Rafael.

CONSIGLIATI: De Vrij, Politano, Perisic e Icardi (Inter), Romagna, Barella, Joao Pedro, Pavoletti (Cagliari). SCONSIGLIATI: Gagliardini (Inter), Cragno, Klavan (Cagliari).

Consigli Fantacalcio di Bologna-Udinese (domenica ore 12.30): Il Bologna ha bisogno di punti e al Dall’Ara ospita l’Udinese che dovrà dimenticare la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale contro la Lazio. Rientra Santander per gli uomini di Inzaghi, il bomber rossoblù è in attesa di conoscere il partner d’attacco tra Falcinelli e Okwonkwo, rientra Pulgar dalla squalifica. Per Velazquez Behrami in cabina di regia al posto di Barak, in attacco spazio al tandem Lasagna-De Paul.

CONSIGLIATI: Skorupski, Mattiello, Dzemaili, Pulgar e Santander (Bologna); Fofana, Lasagna e De Paul (Udinese). SCONSIGLIATI: Danilo (potrebbe essere condizionato in quanto ex della gara), Nagy (Bologna); Ekong, Machis (Udinese).

Consigli Fantacalcio di Chievo-Torino (domenica ore 15): Chievo che si affida a Birsa nell’11 titolare, rientra Djordjevic che insidia Stepinski per una maglia da titolare; nel Torino Soriano e De Silvestri acciaccati, è tornato ad allenarsi con il gruppo Iago Falquè ma in attacco giocheranno Belotti e Zaza.

CONSIGLIATI: Sorrentino, Giaccherini e Birsa (Chievo); Sirigu, Meitè e Belotti (Torino).

SCONSIGLIATI: difesa Chievo; Izzo e Aina (Torino).

Consigli Fantacalcio di Fiorentina-Atalanta (domenica ore 15): I viola vogliono dimenticare in fretta l’arbitraggio di martedì sera contro l’Inter e ospitano al Franchi l’Atalanta, in apparente difficoltà in questo avvio di stagione. Partirà dal 1° minuto Pjaca nel tridente offensivo, a centrocampo rientra Gerson, nei bergamaschi assente Masiello per infortunio muscolare, solito ballottaggio di questa stagione in porta tra Gollini e Berisha e tra Hateboer e Castagne, a centrocampo favorito Rigoni su Pasalic.

CONSIGLIATI: Milenkovic, Veretout, Chiesa, Simeone e Pjaca (Fiorentina); Gomez (Atalanta).

SCONSIGLIATI: nessuno (Fiorentina); portiere Atalanta (uno tra Gollini e Berisha).

Consigli Fantacalcio di Frosinone-Genoa (domenica ore 15): Allo Stirpe il Frosinone ospita il Genoa di Ballardini. Nei ciociari in attacco spazio al duo Perica-Campbell, nei rossoblù ballottaggio Marchetti-Radu in porta, torna tra i convocati Favilli.

CONSIGLIATI: Sportiello (Frosinone), Pandev e Piatek (Genoa).

SCONSIGLIATI: difesa Frosinone e Chibsah; portiere Genoa

Consigli Fantacalcio di Parma-Empoli (domenica ore 18): Il Parma ospita l’Empoli davanti al pubblico amico, potrebbe giocare dal 1° minuto Ceravolo al posto di Inglese, nell’ Empoli rientra Zajic mentre La Gumini rischia il posto a vantaggio di Mchelidze.

CONSIGLIATI: Sepe, Stulac, Gervinho e Di Gaudio (Parma); Krunic, Zajic e Caputo (Empoli).

SCONSIGLIATI: Bruno Alves (Parma); Veseli e Capezzi (Empoli).

Consigli Fantacalcio di Sassuolo-Milan (domenica ore 20.3o): E’ il posticipo domenicale del 7° turno di Serie A. Nel Sassuolo dopo il turno di riposo rientrano Boateng, Locatelli e Berardi; nel Milan non dovrebbe essere della partita il Pipita Higuain e Caldara.

CONSIGLIATI: Consigli, Locatelli e Boateng (ex della gara) e Berardi (Sassuolo); Kessie, Bonaventura e Suso (Milan). SCONSIGLIATI: Marlon, Rogerio e Bourabia (Sassuolo); Romagnoli (Milan).

Consigli Fantacalcio di Sampdoria-Spal (lunedì ore 20.30): E’ il monday night che chiude il programma di questa settima giornata. In casa blucerchiata potrebbe rifiatare Quagliarella, mentre Semplici rinuncierà a Kurtic infortunato, richiama un posto da titolare Paloschi.

CONSIGLIATI: Audero, Praet e Defrel (Sampdoria); Antenucci (Spal).

SCONSIGLIATI: Bereszynsky (in dubbio); Gomis, Cionek e Petagna (bomber più di casa che di trasferta).