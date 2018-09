Dove vedere Lazio-Frosinone, diretta tv e live streaming Serie A oggi 2 settembre

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma si affronteranno per la terza giornata di campionato Lazio e Frosinone in un derby laziale molto importante. Per i biancocelesti di Simone Inzaghi è stato un inizio di campionato negativo, complice anche il calendario che gli ha messo subito di fronte Napoli e Juventus, rispettivamente seconda e prima classificata dell’ultimo campionato. Per i gialloblu di Moreno Longo dopo la pesante sconfitta all’esordio a Bergamo contro l’Atalanta per 4-0, domenica scorsa è arrivato il primo punto, frutto del pareggio a reti inviolate contro il Bologna di Filippo Inzaghi sul campo neutro dell’Olimpico di Torino, causa squalifica del “Benito Stirpe“, casa dei ciociari.

L”unico precedente tra le due squadre si è giocato tre anni fa, esattamente il 4 ottobre 2015, e vide la vittoria dei romani per 2-0 con reti di Keita e Djordjevic nel finale.

Dove vedere Lazio-Frosinone, diretta tv live e streaming: Il match che inizierà alle ore 20.30, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva in alta definizione su Sky Sport HD sul canale 253 con telecronaca di Federico Zancan e Lorenzo Minotti.

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.