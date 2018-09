Empoli-Lazio diretta tv e live streaming: dove vedere il match, Serie A oggi 16 settembre

Oggi alle ore 18 allo stadio Castellani andrà in scena il match Empoli-Lazio valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. I toscani di mister Andreazzoli in questo scorcio di stagione hanno dimostrato di giocare un ottimo calcio e non hanno risentito del cambiamento di categoria e i quattro punti nelle prime tre giornate, frutto della vittoria contro il Cagliari e il pareggio a Verona con il Chievo sono meritati. La Lazio di Simone Inzaghi dopo le due sconfitte iniziali contro Juventus e Napoli si è riscattata battendo allo stadio Olimpico il Frosinone prima della sosta.

Per i padroni di casa da seguire con particolare attenzione il centrocampista sloveno Miha Zajc che ha fornito sempre ottime prestazioni; per i biancocelesti bisognerà vedere se i giocatori di maggior classe, ovvero, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile, durante la sosta hanno ritrovato quella forma che è mancata nelle prime tre partite del campionato.

L’Empoli in casa contro i romani ha vinto tre degli ultimi quattro incontri, ma ha perso il più recente, quello giocato il 12 febbraio 2017 per 2-1 con gol iniziale di Krunic, poi ribaltato da Immobile e Keita.

Arbitro dell’incontro sarà Daniele Orsato della sezione di Schio.



Dove vedere Empoli-Lazio in live streaming e in diretta tv

La sfida Empoli-Lazio in programma oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Castellani sarà visibile solamente sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Serie A HD (canale 202), oppure su Sky Sport HD (canale 251), con collegamento dalle ore 17.10 con Sky Calcio Show, contenitore domenicale condotto da Alessandro Bonan e dalle ore 17.55 per la diretta del match. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento di Luca Pellegrini, mentre a bordocampo ci sarà Matteo Petrucci.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento con la piattaforma di Murdoch; inoltre il match del Castellani sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare della Serie A ad un costo irrisorio, attraverso l’acquisizione di ticket Sport.

Il match Empoli-Lazio sarà visibile anche sul digitale terrestre per i possessori di abbonamento con la pay tv satellitare: in particolare la gara sarà irradiata sui canali 373 e 473 in HD e sui canali 383 e 483 in SD.