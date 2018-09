Fiorentina-Atalanta, streaming live e diretta tv: dove vedere il match oggi 30 settembre

Dopo il sabato di fuoco, con i due big match della 7a giornata (ore 15.00 Derby della Capitale Roma-Lazio, ore sfida scudetto Juventus-Napoli) e l’anticipo serale tra Inter e Cagliari, questo weekend di calcio continua oggi con ben sei gare, sparse tra le 12.30, le 15, le 18 e le 20.30. Domani sera ultimo posticipo con Sampdoria-Spal.



La rivelazione di questo inizio di stagione contro quella degli ultimi anni. Nel menù di oggi Fiorentina-Atalanta è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi: se da una parte la Viola (freschezza, qualità, divertimento e risultati) può essere etichettata come una delle sorprese più grandi, al contrario la Dea ha deluso le tante attese dei tifosi bergamaschi. L’eliminazione dall’ Europa League nei preliminari contro il Copenhagen, unita alle polemiche di Gasperini con la società, hanno caratterizzato in negativo l’avvio dei nerazzurri.

Insomma, la sfida del Franchi sarà un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni che condividono lo stesso obiettivo, entrare nelle coppe europee. Arbitra la sfida il sign. Valeri, alla VAR Doveri.

Fiorentina – Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su SKY SPORT

La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del satellite e ch. 373 del digitale terrestre) – sarà di Federico Zancan, affiancato nel commento tecnico da Luca Pellegrini; inviata a bordocampo ed interviste Vanessa Leonardi.

Pre e post partita (collegamenti anche dall’ altro campo, il Bentegodi) nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni.

Sarà possibile vedere la gara anche in streaming grazie alle piattaforme SkyGo e NOW TV. Il servizio è fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili.



LA COPERTURA DI FIORENTINA – ATALANTA SULLA RAI

Fiorentina-Atalanta, sfida valida per la 7a giornata di Serie A, sarà possibile ascoltarla su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto con la radiocronaca di Sara Meini in diretta dal Franchi di Firenze. Il match sarà visibile in diretta anche su Rai Italia – per coloro che si trovano all’ estero – con la telecronaca affidata a Gianni Cerqueti.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all’estero. Ogni weekend, in diretta esclusiva su Rai Italia, verranno trasmesse le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica.



PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA – ATALANTA

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All.: Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All.: Gasperini