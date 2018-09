Frosinone-Juventus Formazioni: riposo per Bonucci, in attacco ancora Cristiano Ronaldo con Dybala

Frosinone-Juventus Formazioni. Il posticipo della quinta giornata di Serie A vedrà di fronte la matricola Frosinone ospitare la capolista Juventus. I bianconeri vogliono proseguire il loro trend positivo caratterizzato da ben quattro vittorie consecutive conquistate contro Chievo, Lazio, Parma e Sassuolo, senza considerare anche l’ottimo avvio in Champions League con la vittoria sul Valencia per 2-0. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono al momento al primo posto in campionato, e una vittoria contro i ciociari potrebbe spianare la strada verso una mini fuga, approfittando del periodo negativo delle pretendenti al titolo. Il Frosinone, invece, è alla caccia della prima vittoria stagionale in quanto, al momento, occupa l’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato. In queste prime giornate, infatti, la squadra di Longo ha perso i confronti con l’Atalanta per 4-0, con la Lazio per 1-0 e con la Sampdoria 5-0, riuscendo a conquistare un solo punto nel pareggio interno a reti bianche contro il Bologna.

I precedenti tra le due squadre sono solamente due e risalgono alla prima e ultima apparizione dei ciociari in Serie A, ovvero, nel campionato 2015/2016. Nella partita di andata giocata allo Juventus Stadium, la squadra allenata da Roberto Stellone riuscì a strappare un pareggio in extremis grazie alla rete messa a segno al minuto 92 da Leonardo Blanchard che replicò alla rete di Simone Zaza. Nel match di ritorno, invece, la Juventus portò a casa i 3 punti battendo i gialloazzurri per 2-0 con le reti di Cuadrado e Dybala. L’arbitro dell’incontro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Il fischietto triestino ha diretto ben 9 volte i bianconeri e altrettante sono le vittorie conquistate dalla squadra torinese.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Douglas Costa, espulso nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo. L’esterno brasiliano è stato punito con 4 giornate di squalifica per comportamento scorretto nei confronti dell’attaccante Federico Di Francesco e sarà costretto a saltare le partite successive contro Bologna, Napoli e Udinese. Il tecnico bianconero, inoltre, non potrà disporre di Sami Khedira, uscito anzitempo contro il Valencia per via di un fastidio alla gamba sinistra, oltre che di De Sciglio, Spinazzola e Barzagli. Davanti al portiere polacco Szczesny agiranno Benatia, Chiellini, Cuadrado e Cancelo, con Bonucci e Alex Sandro che potranno godere di un turno di riposo e siederanno in panchina. A centrocampo confermato Emre Can al fianco di Pjanic e Berenguer, mentre nel tridente d’attacco agiranno l’immancabile Cristiano Ronaldo con l’argentino Dybala e Mario Mandzukic. Per quanto riguarda il Frosinone, Moreno Longo dovrebbe schierare la difesa a tre formata da Goldaniga, Salamon e Capuano, davanti all’ex viola Sportiello. A centrocampo agiranno gli esterni Zampano e Molinaro con Hallfredsson, Chibsah e Crisetig a completare il reparto.In attacco, invece, al fianco di Perica saranno in lotta fino all’ultimo per una maglia Camillo Ciano e il costaricano Campbell.

LE FORMAZIONI DI FROSINONE E JUVENTUS

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Campbell. Allenatore: Longo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Benatia, Cancelo; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri