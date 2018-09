Juventus, Cristiano Ronaldo deludente: “momento no” per il portoghese ?

La Juventus ha battuto per 2-1 il Parma nell’anticipo di ieri sera. Allo stadio Ennio Tardini sono andati a segno Mandzukic e Matuidi, per Cristiano ancora tanta disperazione per non aver trovato il gol tanto atteso. La prova del talento portoghese non ha convinto i giornali italiani: “si muove tanto e cerca inserimenti ma è impreciso nelle conclusioni e negli appoggi”. Il voto per le maggiori testate giornalistiche non è quello a cui siamo solitamente abituati … 5 ! Partita sterile, non brilla e sembra molto pressato psicologicamente. Il calciatore deve ancora abituarsi all’ambiente della Serie A, deve ancora imparare a dialogare con la squadra bianconera. Ronaldo però di giocate ne ha fatte, nelle gare contro il Chievo e la Lazio è andato molto vicino al gol, ieri invece sembrava ci fosse una nuvoletta di Fantozzi su di lui. Nonostante tutto non bisogna assolutamente allarmarsi, lo juventino è il calciatore che tira di più in Serie A e nelle competizioni europee (15 tiri in 2 partite)… la Gazzetta ne è convinta, continuando così il gol arriverà molto presto. Al termine della sfida contro il Parma, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha espresso la sua tranquillità in merito: “Nel calcio italiano ci sono difficoltà diverse per lui, però Cristiano ha fatto una buona partita, si è messo a disposizione. E’ un momento in cui la palla rimbalza male o esce di poco. La sosta servirà a lui e gli altri per trovare la condizione migliore”