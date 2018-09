Juventus, il ritorno di Pogba? Tensione nello spogliato dello United

Non c’è un buon clima a Manchester per Paul Pogba, che dopo l’ennesimo contrasto con Josè Mourinho, pare deciso a lasciare il Regno Unito per tornare in Italia. Secondo le indiscrezioni del giornale inglese The Sun, tra le cause imputabili al desiderio di Pogba di lasciare Manchester ci sarebbe un rimprovero subito dal giocatore al termine della partita contro il Wolverhampton. Lo Special One avrebbe ammonito severamente Pogba, accusandolo di scarsa concentrazione dopo aver perso palla al minuto ’53, permettendo agli avversari di ripartire e segnare.

A partire da questo scontro, sarebbero nate da parte del francese una serie di critiche al sistema di gioco adottato dall’allenatore, a suo avviso non abbastanza aggressivo. Inoltre, nella giornata di ieri, il campione del mondo ha ulteriormente punzecchiato il c.t. portoghese con un tweet laconico, ma probabilmente indirizzato a lui, sintomo di un rapporto ormai troppo teso: “Alcune persone crano polemiche anche per un buongiorno“.

Caso Pogba: Juve e Barça stanno a guardare

Intanto, mentre la situazione in casa United si fa sempre più tesa, mezza Europa resta a guardare, sperando che il giocatore si decida definitivamente a lasciare la squadra di Old Trafford.

In cima alla lista dei desideri di Pogba c’è indubbiamente la Juventus, a cui il giocatore francese molto probabilmente non direbbe di no, ma anche il Barcellona di Valverde potrebbe tentare un agguato al centrocampista francese, ripetendo i tentativi non andati a buon fine la scorsa estate. Dopo il Barca, alcune indiscrezioni vedrebbero anche il Real Madrid molto interessato all’acquisto del giocatore, ma la questione è ancora troppo fumosa per poter capire chiaramente quale sia la realtà dei fatti. Ciò che, tuttavia, appare chiaro è che Pogba non si trova per niente bene a Manchester e, indubbiamente, ha voglia di cambiare aria. Perciò, se la situazione a Old Trafford non dovesse cambiare, il nome di Paul Pogba sarà sulla bocca di tutti, la prossima estate.