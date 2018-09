Lazio-Genoa diretta tv e live streaming: dove vedere il match, Serie A oggi 23 settembre

Oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo Lazio-Genoa match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Gli uomini di Simone Inzaghi dopo le due sconfitte contro Napoli e Juventus si sono rialzati vincendo di misura contro Frosinone ed Empoli, riassestando la classifica: buona anche la prima di Europa League contro i ciprioti dell’Apollon Limassol con la vittoria per 2-1. Il tecnico dei biancocelesti spera che i suoi giocatori di spicco, ovvero Milinkovic-Savic, Immobile e Luis Alberto, trovino al più presto le giocate della scorsa stagione perchè in queste giornate il trio delle meraviglie è andato al di sotto delle aspettative.

Il Genoa di mister Davide Ballardini che in classifica ha gli stessi punti (sei) dei suoi avversari, nell’unica trasferta giocata in questo campionato ha perso 5-3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, mentre nei due match casalinghi ha fatto bottino pieno vincendo di misura contro Empoli e Bologna.

Nella scorsa stagione il Genoa espugnò Roma per 2-1 con reti dell’ex Pandev, pareggio di Parolo e rete al 92′ minuto di Laxalt in una partita molto spigolosa che i grifoni vinsero con scaltrezza. Oggi oltre al macedone, l’altro ex in campo sarà Federico Marchetti che ha difeso i pali della Lazio per sette stagioni anche se l’ultimo incontro è datato 5 febbraio 2017 (Pescara-Lazio 2-6).

Arbitro dell’incontro sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo.



Dove vedere Lazio-Genoa in live streaming e in diretta tv

La sfida Lazio-Genoa in programma oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile solamente sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport HD (canale 253) con collegamenti dalle ore 14.00 con Sky Calcio Show, contenitore domenicale condotto da Alessandro Bonan e dalle ore 14.55 per la diretta del match. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Federico Zancan con il commento di Renato Zaccarelli, mentre a bordocampo ci sarà Matteo Petrucci.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento con la piattaforma di Murdoch; inoltre il match dell’Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A ad un costo irrisorio, attraverso l’acquisizione di ticket sport.

Il match Lazio-Genoa sarà visibile anche sul digitale terrestre per i possessori di abbonamento con la pay tv satellitare: in particolare la gara sarà irradiata sul canale 384 in HD.