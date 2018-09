Lazio, incubo rugby: dopo la Nazionale, allo stadio Olimpico sempre i biancocelesti

Quest’anno i calendari per la Lazio di Simone Inzaghi non sono stati molto benevoli: prima le prime due giornate di campionato contro Napoli e Juventus, poi il girone di Europa Legue contro Marsiglia ed Eintrach Francoforte, infine l’incredibile coincidenza con le date del rugby. Già l’anno scorso il tecnico dei biancocelesti si era lamentato perchè dopo il rugby giocava sempre la sua squadra; successe precisamente a marzo dopo Lazio-Bologna terminata 1-1 e giocata su un campo pessimo visto che il giorno precedente si era giocata la partita del Sei Nazioni tra Italia e Scozia.

Quest’anno ci sarà un record, perchè gli azzurri della palla ovale giocheranno per quattro volte allo stadio Olimpico (un’amichevole e tre partite del Sei Nazioni) e il giorno dopo giocheranno sempre i biancocelesti; per essere precisi nelle ultime cinque stagioni compresa questa appena iniziata, su quattordici partite del rugby, lo score recita 12-2 Lazio. Sicuramente sarà una coincidenza ma dal prossimo anno quando ci sarà il sorteggio del calendario, sarebbe più corretto, quando c’è l’Italia, dividere gli incontri tra le due squadre capitoline, e non sempre in un’unica direzione, almeno per par condicio.

Le partite che Lazio giocherà allo stadio Olimpico post Nazionale di rugby sono quella con il Milan il 25 novembre (il 24 amichevole Italia-All Blacks), per poi proseguire il 10 febbraio contro l’Empoli (il 9 Italia-Galles), il 25 dello stesso mese contro l’Udinese (il 24 Italia-Irlanda), per finire il 17 marzo contro il Parma (il 16 Italia-Francia). Magari qualche partita del girone di ritorno sarà giocata di lunedì, ma questo calendario non farà certo contento il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi.