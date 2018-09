Parma-Juventus: precedenti, statistiche e curiosità. Nei match del Tardini perfetta parità

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Tardini di Parma, si sfideranno i ducali e la Juventus di Cristiano Ronaldo alla ricerca del primo gol nella Serie A italiana. I bianconeri nelle prime due giornate si trovano a punteggio pieno dopo le vittorie contro Chievo e Lazio, mentre i gialloblu hanno un punto che è quello conquistato all’esordio contro l’Udinese.

L’arbitro del match sarà Daniele Doveri della sezione di Roma.

Andiamo a vedere statistiche e precedenti del match.

Nei match del Tardini c’è perfetta parità: infatti in 24 incontri si contano sette vittorie per parte con dieci pareggi, per quanto riguarda le marcature 24 gol del Parma e 26 della Juventus.

Negli ultimi cinque precedenti leggero vantaggio ducale con due vittorie contro una piemontese e un pareggio; questo è il resoconto:

2014-2015: Parma-Juventus 1-0 60′ José Mauri

2013-2014: Parma-Juventus 0-1 77′ Pogba

2012-2013: Parma-Juventus 1-1 52′ Pirlo (J), 78′ Sansone (P)

2011-2012: Parma-Juventus 0-0

2010-2011: Parma-Juventus 1-0 65′ Giovinco

Da ricordare che nell’ultimo incontro, i gialloblu erano praticamente retrocessi, complice anche una situazione economica drammatica che a fine stagione portò il fallimento, ma nonostante questo, con un gol di Josè Mauri, i bianconeri che erano in procinto di vincere il quarto scudetto consecutivo, persero clamorosamente.

Nella storia di questo match il risultato più frequente è stato l’uno a zero parmense verificatosi per cinque volte, mentre per quattro circostanze ci sono stati quattro gol (mai di più): per tre volte è uscito il 2-2: nel 1997-98, 2003-04 e 2007-08; mentre una volta c’è stato il 3-1 bianconero nel 1994-95 dove ci fu la svolta per gli uomini di Marcello Lippi che vinsero lo scudetto a fine stagione con i ducali al secondo posto insieme alla Lazio.