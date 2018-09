Probabili Formazioni Serie A 6a Giornata: Mertens preferito a Milik, Juve con Bernardeschi dal 1′

Ad appena 48 ore dal termine di Frosinone-Juventus, ultimo match della quinta giornata di Serie A, il massimo campionato italiano non si ferma ed è pronto a ripartire con il turno infrasettimanale che vedrà molte squadre attuare il famoso turnover, anche in vista dei prossimi impegni.

Ad aprire la sesta giornata di Serie A, vi è l’Inter che Martedì sera al San Siro, ospiterà la Fiorentina dell’ex Pioli, protagonista di un ottimo inizio di campionato con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in cinque partite. Per quanto riguarda le scelte dei due allenatori, per Spalletti c’è il solito dubbio legato all’esterno di attacco che, almeno per il momento, vede favorito Candreva a Politano e Keita mentre Gagliardini dovrebbe far rifiatare Vecino. Per quanto riguarda la Fiorentina, a centrocampo uno tra Dabo ed Edimilson può sostituire Gerson mentre viene confermato il tridente d’attacco ammirato contro la Spal.

L’anticipo del Mercoledì delle ore 19.00 è Udinese-Lazio, in serata (ore 21.00) sono in programma sfide interessanti come: Roma-Frosinone, Juventus-Bologna, Napoli-Parma, Atalanta-Torino, Cagliari-Sampdoria e Genoa-Chievo. I posticipi della sesta giornata di Serie A in programma Giovedì 27 sono: Spal-Sassuolo (ore 19.00) e Empoli-Milan (ore 21.00).

Ecco le Probabili Formazioni Serie A della sesta giornata:

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Vrsaljko

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LAZIO

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Ekong, Larsen Nuytinck, Samir; Behrami; Machis, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Balic, Ingelsson, Pezzella

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Caceres, Acerbi; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lukaku, Luiz Felipe, Radu

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Rigoni; Zapata, Gomez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Varnier

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lyanco, Ansaldi, Iago Falque

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FROSINONE

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko, Perotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gori, Paganini, Dionisi, Ardaiz, Maiello

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SAMPDORIA

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias, Sau.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ceppitelli, Rafael, Pavoletti

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Saponara, Regini

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-CHIEVO

GENOA (3-4-2-1): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Gunter, Romulo, Bessa, Hiljemark, Criscito; Kouamé, Piatek.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: L. Lopez, Lapadula

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cesar, Djordjevic

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (4-3-2-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Cristiano Ronaldo.

Squalificati: Douglas Costa | Indisponibili: Barzagli, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Nagy, Poli, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander.

Squalificati: Pulgar | Indisponibili: Donsah, Helander, Palacio

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PARMA

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski; Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Chiriches, Younes

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, B. Alves, Dimarco; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

Squalificati: Calaiò | Indisponibili: Biabiany, Dezi, Grassi, Munari, Scozzarella

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-SASSUOLO

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Fares, Kurtic ; Antenucci, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Viviani

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Peluso

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-MILAN

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Traoré, Capezzi, Bennacer; Krunic; Caputo, La Gumina.

Squalificati: Zajc | Indisponibili: Antonelli, Rodriguez, Pasqual, Acquah, Mchedlidze

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Kessiè, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Conti, Cutrone, Montolivo, Strinic