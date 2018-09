Serie A, Sky o Dazn? Tutta la programmazione del girone di andata

Dazn-Sky, la programmazione televisiva di tutte le partite del girone d’andata. Da quest’anno la Lega Calcio ha deciso di dividere in due pacchetti differenti i diritti televisivi della Serie A. La decisione ha provocato numerose polemiche tra i tifosi che sono costretti al doppio abbonamento per vedere tutte le partite e a sostenere costi maggiori. Andate in archivio le prime tre giornate con il nuovo sistema, è stato annunciato tutto il palinsesto televisivo fino alla fine del girone di andata con la suddivisione di tre partite per turno in esclusiva Dazn e sette in esclusiva Sky.

Ecco la guida tv completa:

4ª GIORNATA ANDATA

15/09/2018 Sabato 15.00 INTER – PARMA ESCLUSIVA SKY

15/09/2018 Sabato 18.00 NAPOLI – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

15/09/2018 Sabato 20.30 FROSINONE – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

16/09/2018 Domenica 12.30 ROMA – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA DAZN

16/09/2018 Domenica 15.00 GENOA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

16/09/2018 Domenica 15.00 JUVENTUS – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

16/09/2018 Domenica 15.00 UDINESE – TORINO ESCLUSIVA SKY

16/09/2018 Domenica 18.00 EMPOLI – LAZIO ESCLUSIVA SKY

16/09/2018 Domenica 20.30 CAGLIARI – MILAN ESCLUSIVA SKY

17/09/2018 Lunedì 20.30 SPAL – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

5ª GIORNATA ANDATA

21/09/2018 Venerdì 20.30 SASSUOLO – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

22/09/2018 Sabato 15.00 PARMA – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

22/09/2018 Sabato 18.00 FIORENTINA – SPAL ESCLUSIVA SKY

22/09/2018 Sabato 20.30 SAMPDORIA – INTER ESCLUSIVA DAZN

23/09/2018 Domenica 12.30 TORINO – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

23/09/2018 Domenica 15.00 BOLOGNA – ROMA ESCLUSIVA SKY

23/09/2018 Domenica 15.00 CHIEVOVERONA – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

23/09/2018 Domenica 15.00 LAZIO – GENOA ESCLUSIVA SKY

23/09/2018 Domenica 18.00 MILAN – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

23/09/2018 Domenica 20.30 FROSINONE – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

6ª GIORNATA ANDATA

25/09/2018 Martedì 21.00 INTER – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

26/09/2018 Mercoledì 19.00 UDINESE – LAZIO ESCLUSIVA SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 ATALANTA – TORINO ESCLUSIVA SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 CAGLIARI – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 GENOA – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 JUVENTUS – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

26/09/2018 Mercoledì 21.00 NAPOLI – PARMA ESCLUSIVA SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 ROMA – FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

27/09/2018 Giovedì 19.00 SPAL – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

27/09/2018 Giovedì 21.00 EMPOLI – MILAN ESCLUSIVA DAZN



7ª GIORNATA ANDATA

29/09/2018 Sabato 15.00 ROMA – LAZIO (*) ESCLUSIVA SKY

29/09/2018 Sabato 18.00 JUVENTUS – NAPOLI (*) ESCLUSIVA SKY

29/09/2018 Sabato 20.30 INTER – CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

30/09/2018 Domenica 12.30 BOLOGNA – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

30/09/2018 Domenica 15.00 CHIEVOVERONA – TORINO ESCLUSIVA SKY

30/09/2018 Domenica 15.00 FIORENTINA – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

30/09/2018 Domenica 15.00 FROSINONE – GENOA ESCLUSIVA DAZN

30/09/2018 Domenica 18.00 PARMA – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

30/09/2018 Domenica 20.30 SASSUOLO – MILAN ESCLUSIVA SKY

1/10/2018 Lunedì 20.30 SAMPDORIA – SPAL ESCLUSIVA SKY



8ª GIORNATA ANDATA

5/10/2018 Venerdì 20.30 TORINO – FROSINONE ESCLUSIVA SKY

6/10/2018 Sabato 15.00 CAGLIARI – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

6/10/2018 Sabato 18.00 UDINESE – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

6/10/2018 Sabato 20.30 EMPOLI – ROMA ESCLUSIVA DAZN

7/10/2018 Domenica 12.30 GENOA – PARMA ESCLUSIVA DAZN

7/10/2018 Domenica 15.00 ATALANTA – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

7/10/2018 Domenica 15.00 LAZIO – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

7/10/2018 Domenica 15.00 MILAN – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA SKY

7/10/2018 Domenica 18.00 NAPOLI – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

7/10/2018 Domenica 20.30 SPAL – INTER ESCLUSIVA SKY



9ª GIORNATA ANDATA

20/10/2018 Sabato 15.00 ROMA – SPAL ESCLUSIVA SKY

20/10/2018 Sabato 18.00 JUVENTUS – GENOA ESCLUSIVA SKY

20/10/2018 Sabato 20.30 UDINESE – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

21/10/2018 Domenica 12.30 FROSINONE – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

21/10/2018 Domenica 15.00 BOLOGNA – TORINO ESCLUSIVA SKY

21/10/2018 Domenica 15.00 CHIEVOVERONA – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

21/10/2018 Domenica 15.00 PARMA – LAZIO ESCLUSIVA SKY

21/10/2018 Domenica 18.00 FIORENTINA – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

21/10/2018 Domenica 20.30 INTER – MILAN (*) ESCLUSIVA SKY

22/10/2018 Lunedì 20.30 SAMPDORIA – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY



10ª GIORNATA ANDATA

27/10/2018 Sabato 15.00 ATALANTA – PARMA ESCLUSIVA SKY

27/10/2018 Sabato 18.00 EMPOLI – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

27/10/2018 Sabato 20.30 TORINO – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

28/10/2018 Domenica 12.30 SASSUOLO – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

28/10/2018 Domenica 15.00 CAGLIARI – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA SKY

28/10/2018 Domenica 15.00 GENOA – UDINESE ESCLUSIVA SKY

28/10/2018 Domenica 15.00 SPAL – FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

28/10/2018 Domenica 18.00 MILAN – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

28/10/2018 Domenica 20.30 NAPOLI – ROMA (*) ESCLUSIVA SKY

29/10/2018 Lunedì 20.30 LAZIO – INTER ESCLUSIVA SKY



11ª GIORNATA ANDATA

2/11/2018 Venerdì 20.30 NAPOLI – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

3/11/2018 Sabato 15.00 INTER – GENOA ESCLUSIVA SKY

3/11/2018 Sabato 18.00 FIORENTINA – ROMA ESCLUSIVA SKY

3/11/2018 Sabato 20.30 JUVENTUS – CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

4/11/2018 Domenica 12.30 LAZIO – SPAL ESCLUSIVA DAZN

4/11/2018 Domenica 15.00 CHIEVOVERONA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

4/11/2018 Domenica 15.00 PARMA – FROSINONE ESCLUSIVA SKY

4/11/2018 Domenica 15.00 SAMPDORIA – TORINO ESCLUSIVA SKY

4/11/2018 Domenica 18.00 BOLOGNA – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

4/11/2018 Domenica 20.30 UDINESE – MILAN ESCLUSIVA SKY



12ª GIORNATA ANDATA

9/11/2018 Venerdì 20.30 FROSINONE – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

10/11/2018 Sabato 15.00 TORINO – PARMA ESCLUSIVA SKY

10/11/2018 Sabato 18.00 SPAL – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

10/11/2018 Sabato 20.30 GENOA – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

11/11/2018 Domenica 12.30 ATALANTA – INTER ESCLUSIVA DAZN

11/11/2018 Domenica 15.00 CHIEVOVERONA – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

11/11/2018 Domenica 15.00 EMPOLI – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

11/11/2018 Domenica 15.00 ROMA – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

11/11/2018 Domenica 18.00 SASSUOLO – LAZIO ESCLUSIVA SKY

11/11/2018 Domenica 20.30 MILAN – JUVENTUS (*) ESCLUSIVA SKY



13ª GIORNATA ANDATA

24/11/2018 Sabato 15.00 UDINESE – ROMA ESCLUSIVA SKY

24/11/2018 Sabato 18.00 JUVENTUS – SPAL ESCLUSIVA SKY

24/11/2018 Sabato 20.30 INTER – FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

25/11/2018 Domenica 12.30 PARMA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

25/11/2018 Domenica 15.00 BOLOGNA – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

25/11/2018 Domenica 15.00 EMPOLI – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

25/11/2018 Domenica 15.00 NAPOLI – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA SKY

25/11/2018 Domenica 18.00 LAZIO – MILAN ESCLUSIVA SKY

25/11/2018 Domenica 20.30 GENOA – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

26/11/2018 Lunedì 20.30 CAGLIARI – TORINO ESCLUSIVA SKY



14ª GIORNATA ANDATA

1/12/2018 Sabato 15.00 SPAL – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

1/12/2018 Sabato 18.00 FIORENTINA – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

1/12/2018 Sabato 20.30 SAMPDORIA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

2/12/2018 Domenica 12.30 MILAN – PARMA ESCLUSIVA DAZN

2/12/2018 Domenica 15.00 FROSINONE – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

2/12/2018 Domenica 15.00 SASSUOLO – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

2/12/2018 Domenica 15.00 TORINO – GENOA ESCLUSIVA SKY

2/12/2018 Domenica 18.00 CHIEVOVERONA – LAZIO ESCLUSIVA SKY

2/12/2018 Domenica 20.30 ROMA – INTER (*) ESCLUSIVA SKY

3/12/2018 Lunedì 20.30 ATALANTA – NAPOLI ESCLUSIVA SKY



15ª GIORNATA ANDATA

7/12/2018 Venerdì 20.30 JUVENTUS – INTER (*) ESCLUSIVA SKY

8/12/2018 Sabato 15.00 NAPOLI – FROSINONE ESCLUSIVA SKY

8/12/2018 Sabato 18.00 CAGLIARI – ROMA ESCLUSIVA SKY

8/12/2018 Sabato 20.30 LAZIO – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

9/12/2018 Domenica 12.30 SASSUOLO – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

9/12/2018 Domenica 15.00 EMPOLI – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

9/12/2018 Domenica 15.00 PARMA – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA SKY

9/12/2018 Domenica 15.00 UDINESE – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

9/12/2018 Domenica 18.00 GENOA – SPAL ESCLUSIVA SKY

9/12/2018 Domenica 20.30 MILAN – TORINO ESCLUSIVA SKY



16ª GIORNATA ANDATA

15/12/2018 Sabato 18.00 INTER – UDINESE ESCLUSIVA SKY

15/12/2018 Sabato 20.30 TORINO – JUVENTUS (*) ESCLUSIVA DAZN

16/12/2018 Domenica 12.30 SPAL – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA DAZN

16/12/2018 Domenica 15.00 FIORENTINA – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

16/12/2018 Domenica 15.00 FROSINONE – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

16/12/2018 Domenica 15.00 SAMPDORIA – PARMA ESCLUSIVA DAZN

16/12/2018 Domenica 18.00 CAGLIARI – NAPOLI ESCLUSIVA SKY

16/12/2018 Domenica 20.30 ROMA – GENOA ESCLUSIVA SKY

17/12/2018 Lunedì 20.30 ATALANTA – LAZIO ESCLUSIVA SKY

18/12/2018 Martedì 20.30 BOLOGNA – MILAN ESCLUSIVA SKY



17ª GIORNATA ANDATA

22/12/2018 Sabato 12.30 LAZIO – CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

22/12/2018 Sabato 15.00 EMPOLI – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 GENOA – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 MILAN – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 NAPOLI – SPAL ESCLUSIVA SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 PARMA – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 SASSUOLO – TORINO ESCLUSIVA SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 UDINESE – FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

22/12/2018 Sabato 18.00 CHIEVOVERONA – INTER ESCLUSIVA SKY

22/12/2018 Sabato 20.30 JUVENTUS – ROMA (*) ESCLUSIVA DAZN



18ª GIORNATA ANDATA

26/12/2018 Mercoledì 12.30 FROSINONE – MILAN ESCLUSIVA DAZN

26/12/2018 Mercoledì 15.00 ATALANTA – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

26/12/2018 Mercoledì 15.00 BOLOGNA – LAZIO ESCLUSIVA DAZN

26/12/2018 Mercoledì 15.00 CAGLIARI – GENOA ESCLUSIVA SKY

26/12/2018 Mercoledì 15.00 FIORENTINA – PARMA ESCLUSIVA SKY

26/12/2018 Mercoledì 15.00 SAMPDORIA – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA SKY

26/12/2018 Mercoledì 15.00 SPAL – UDINESE ESCLUSIVA SKY

26/12/2018 Mercoledì 18.00 ROMA – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

26/12/2018 Mercoledì 18.00 TORINO – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

26/12/2018 Mercoledì 20.30 INTER – NAPOLI (*) ESCLUSIVA SKY



19ª GIORNATA ANDATA

29/12/2018 Sabato 12.30 JUVENTUS – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 CHIEVOVERONA – FROSINONE ESCLUSIVA SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 EMPOLI – INTER ESCLUSIVA SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 GENOA – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

29/12/2018 Sabato 15.00 LAZIO – TORINO ESCLUSIVA SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 PARMA – ROMA ESCLUSIVA DAZN

29/12/2018 Sabato 15.00 SASSUOLO – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 UDINESE – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

29/12/2018 Sabato 18.00 NAPOLI – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

29/12/2018 Sabato 20.30 MILAN – SPAL ESCLUSIVA DAZN