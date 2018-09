Nel primo turno infrasettimanale della stagione, alla Dacia Arena di scena la sfida Udinese-Lazio, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A: in campo gli uomini del tecnico Julio Velazquez, che affrontano la compagine biancoceleste guidata da Simone Inzaghi.

I friulani sono reduci dall’importante successo esterno contro il Chievo: domenica scorsa al Bentegodi un superlativo De Paul e l’inattesa rete di Kevin Lasagna, ormai a secco da troppo tempo, hanno regalato alla formazione bianconera la seconda vittoria stagionale, rilanciando così le ambizioni di una squadra che, seppur agli inizi di questo campionato, è alle spalle del primo piazzamento utile in Europa League.

Allo stesso modo, i biancocelesti provengono da una prestazione sontuosa contro il Genoa nell’ultimo turno di campionato: i rossoblu sono stati strapazzati all’Olimpico da Immobile sempre più trascinatore, autore di una doppietta, nonché di un Milinkovic-Savic sempre più in crescendo, autore di una rete e di un assist per la marcatura di Caicedo.

Nella storia delle due compagini, in Serie A la sfida Udinese-Lazio in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 19.00 si gioca per la 79esima volta in assoluto: bilancio nettamente a favore dei biancocelesti, che vantano 35 successi contro i 24 dei bianconeri, 19 invece i pareggi. I padroni di casa non battono i laziali tra le mura amiche dalla stagione 2012/13, nell’1-0 realizzato da Antonio Di Natale.

A dirigere l’incontro Udinese-Lazio è il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli: il fischietto campano ha diretto in carriera sei volte i bianconeri, che nella circostanza hanno collezionato 5 successi e un pareggio; anche i biancocelesti sono stati arbitrati in sei gare dal direttore di gara in questione, il bilancio è 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Udinese-Lazio, dove vedere il match live streaming e diretta tv oggi 26 settembre

L’incontro Udinese-Lazio, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A con fischio di inizio previsto per le ore 19.00, è visibile solamente attraverso la piattaforma Sky, che detiene i diritti per la trasmissione di 7 gare su 10 per ciascuna giornata effettiva.

La sfida Udinese-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su satellite e in fibra per i titolari del relativo abbonamento con la pay tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Per chi non avesse l’impianto con la parabola o non disponesse una connessione veloce, è disponibile anche la modalità in digitale terrestre, per le aree coperte dal segnale: in questo caso la gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 383 e 483, disponibile anche in HD ai canali 373 e 473). La telecronaca è affidata a Federico Zancan, con commento tecnico a cura di Lorenzo Minotti.

Inoltre Udinese-Lazio può essere visualizzata anche in modalità streaming e in mobilità: in questo caso, per i titolari di abbonamento con la pay tv è disponibile l’applicazione Sky Go, presente sui principali market store e facilmente scaricabile, adatta per smartphone, tablet e laptop. Per chi invece non fosse titolare di alcun contratto e desiderasse comunque seguire il match, è possibile acquistare il pacchetto Now Tv: la piattaforma online mette a disposizione il ticket singola partita, una settimana o un mese, con differenti tagli. Anche in questo caso è disponibile la relativa applicazione per dispositivi mobili.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni in campo alla Dacia Arena

Probabili formazioni Udinese-Lazio, sesta giornata andata Serie A – mercoledì 26 settembre 2018 ore 19.00

Probabile formazione Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Toost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. A disposizione: Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Wague, Ter Avest, Pontisso, Barak, D’Alessandro, Vizeu, Machis, Teodorczyk. Allenatore: Julio Velazquez

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Badelj, Correa, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Luiz Felipe, Bastos, Durmisi, Patric, Leiva, Milinkovic-Savic, Berisha, Murgia, Cataldi, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi